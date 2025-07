Klub-WM-Finale zwischen Paris und Chelsea – FIFA trifft wichtige Entscheidung

Das neue Mega-Turnier findet seinen Abschluss. Am Sonntag (13. Juli) steht das Finale der Klub-WM an. Champions-League-Sieger Paris St. Germain trifft auf Conference-League-Gewinner Chelsea London. Europäische Dominanz in Amerika.

Für etwas Abwechslung wird da der Schiedsrichter sorgen. Denn die FIFA hat vor dem großen Finale verkündet, wer die Top-Stars auf dem Rasen leitet und ermahnt. Alireza Faghani wird die Klub-WM 2025 abpfeifen. Aber auch ein Deutscher ist am Endspiel beteiligt.

Klub-WM: Das ist der Finalschiedsrichter

Für Faghani ist es bereits der vierte Einsatz bei dem Turnier. Unter anderem hatte er bereits die Auftaktbegegnung geleitet. Der gebürtige Iraner, der mittlerweile den australischen Verband vertritt, ist bereits seit Jahren bei großen Wettbewerben zu finden.

So leitete er etwa 2018 das Spiel um Platz drei bei der WM in Russland oder das Finale der olympischen Spiele 2016. Jetzt also kommt die Begegnung zwischen Paris St. Germain und Chelsea London im Met-Life-Stadion dazu.

Auch ein Deutscher dabei

Komplettiert wird das Schiedsrichterteam aus Faghanis Assistenten Anton Shchetinin und Ashley Beecham. Als vierter Offizieller ist Facundo Tello aus Argentinien im Einsatz. Einen Hauch Deutschland bringt Videoschiedsrichter Bastian Dankert mit.

Nachdem Borussia Dortmund und der FC Bayern München beide im Viertelfinale gescheitert waren, geht so immerhin Dankerts Turnier über die maximale Distanz.

Klub-WM: Boss erklärt Auswahl

Zu der Auswahl der Schiedsrichter äußert sich der FIFA-Schiri-Boss Pierluigi Collina. Faghani habe sich aus einem „herausragenden Pool von Klub-WM-Schiedsrichtern“ hervorgetan, begründet der Italiener die Wahl. Ein Faktor dürfte dabei auch gewesen sein, dass die beiden Top-Schiris Francois Letexier und Szymon Marciniak bereits im Halbfinale zum Einsatz gekommen waren und darüber hinaus, Franzosen und Engländer wegen der teilnehmenden Vereine nicht infrage kamen.