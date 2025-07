BVB-Fans baff – Ex-Skandalnudel steht jetzt vor dem größten Erfolg seiner Karriere

Er glänzte im BVB-Trikot, machte sich immer begehrter und bei den Fans beliebter, nur um dann den Klub mit einem Mega-Knall zu verlassen. Ein Streik machte all seine Sympathien kaputt, da er unbedingt Borussia Dortmund Richtung Barcelona verlassen wollte. Auch nach dem Abschied sorgte er in Spanien für einige Skandale.

Doch Ousmane Dembele ist nicht mehr der Spieler, der er vor einigen Jahren noch war. Der Franzose feiert mit Paris Saint-Germain einen Titel nach dem anderen und spielt die beste Saison seiner Karriere. Jetzt steht er vor dem größten Erfolg. Die BVB-Fans hätten das wohl niemals für möglich gehalten.

Ex-BVB-Star vor nächstem Titelgewinn: Folgt dann der Ballon d’Or?

Mit dem BVB holte er immerhin den DFB-Pokal, doch mit PSG gewann Ousmane Dembele jetzt (fast) alle Titel im Vereinsfußball: französische Meisterschaft, französischer Pokal, französischer Superpokal und die Champions League. Das alles in einer Saison. Das ist aber noch nicht alles.

Dembele hat mit den Parisern am Sonntag (13. Juli, 21 Uhr) die Möglichkeit, auch noch die Klub-WM zu holen. Die ohnehin schon erfolgreiche Saison des Spitzenklubs kann endgültig perfektioniert werden. Im Endspiel geht es für Dembele und Co. dabei gegen den FC Chelsea.

Auch wenn Dembele mit PSG diesen Titel – warum auch immer – nicht gewinnen sollte, darf sich der Franzose große Hoffnungen auf eine besondere, individuelle Auszeichnung machen: den Ballon d’Or.

Dembele oder Yamal?

Der Ex-BVB-Star spielte in dieser Saison 52 Partien, erzielte 35 Tore und bereitete weitere 16 Treffer vor. Was viele früher nicht für möglich gehalten haben: Das „Enfant terrible“ beteiligt sich mittlerweile sogar am Pressing. Trainer Luis Enrique hat es geschafft, aus Dembele auch einen defensiv-mannschaftsdienlichen Spieler zu formen. Neben den zahlreichen Titeln sind das mehr als nur gute Argumente, um sich die begehrte Weltfußballer-Auszeichnung zu sichern. Daran könnte auch Barcas Supertalent Lamine Yamal wohl nichts mehr ändern. Der 18-Jährige spielte zwar ebenfalls eine überragende Saison, galt für viele als Favorit auf den Ballon d’Or.

Doch mittlerweile ist Dembele mit Siebenmeilenstiefeln vorbeigezogen und dürfte ganz oben stehen. Mit Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane und Karim Benzema gab es bereits fünf Weltfußballer aus Frankreich. Wird Dembele also Nummer sechs? Er wird es am 22. September in Paris erfahren, wenn die 69. Ausgabe der prestigeträchtigen individuellen Auszeichnung stattfinden wird.