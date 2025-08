Besorgniserregende Entwicklung! Situation um BVB-Star verschärft sich

Emre Can erlebt aktuell eine schwierige Phase beim BVB. Seit April setzen ihn Adduktorenprobleme außer Gefecht, und ein Comeback lässt weiter auf sich warten. Die Prognose wird immer bitterer.

Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte im „Sky“-Interview: „Bei Emre braucht es noch ein bisschen Zeit.“ Der 31-Jährige trainiert weiterhin nur individuell und verpasste bereits wichtige Termine. Dem BVB-Spielführer droht ein bitteres Szenario.

Verletzungsprobleme belasten den BVB-Kapitän

Die Verletzung beeinträchtigt Emre Cans Einsatzmöglichkeiten erheblich. In den letzten Bundesliga-Spielen der vergangenen Saison kam er nur zu Kurzeinsätzen. Selbst an der Klub-WM in den USA nahm er nicht teil. Laut den „Ruhr Nachrichten“ droht er auch den Saisonauftakt sowohl im DFB-Pokal als auch in der Bundesliga zu verpassen.

Während Can mit seiner Form und Fitness kämpft, könnte Schwarz-Gelb perspektivisch einen Abwehr-Transfer planen. Falls dies eintritt, würde dies Cans Position im Kader weiter schwächen. 2026 endet sein Vertrag, und eine Verlängerung bleibt aktuell ungewiss. Sein hohes Gehalt von 8,5 Millionen Euro erschwert ebenfalls die Situation.

Nico Schlotterbeck steht hingegen vor einem langfristigen Comeback. Obwohl verletzt, ist er positiv gestimmt und könnte bereits Anfang Oktober zurückkehren. Der 25-Jährige soll seinen Vertrag bis 2030 verlängern und perspektivisch die Kapitänsbinde übernehmen. Bereits ab Sommer 2026 gilt Schlotterbeck als Favorit für die Can-Nachfolge.

Kovac und Co. setzen auf Can

Trotz seiner Probleme bekommt Can Rückhalt im Verein. Lars Ricken betont: „Er ist unser Kapitän – und wohlgemerkt ein guter!“ Coach Niko Kovac äußerte sich nach dem deutlichen 8:1-Testspiel-Sieg ebenfalls positiv: „Ich sehe überhaupt keinen Grund, etwas zu ändern.“ Dennoch muss Can in den kommenden Monaten beweisen, dass er fit und unverzichtbar bleibt.

Weitere News:

Die laufende Saison könnte entscheidend für seine Zukunft sein. Der BVB steht vor wichtigen Entscheidungen, und Can darf sich keine weiteren Rückschläge leisten. Ob er nach 2026 weiter für die Schwarzgelben aufläuft, bleibt ungewiss, doch der Kapitän steht unter Druck, sein Potenzial zu beweisen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.