„Wilde Wetter-Woche“! Kommt das Sommer-Comeback in NRW?

Der Sommer schien in den letzten Tagen endgültig vorbei zu sein. Wolken, Regen und kühle Temperaturen prägten das Wetter in NRW. Doch nun folgt die hoffnungsvolle Botschaft: Gibt es etwa ein Sommer-Comeback?

„Das wäre schon eine richtig heftige Entwicklung“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net„. Bei den im vorliegenden Prognosen ist fast alles dabei: Von stürmischen Winden bis hin zu hohen Temperaturen über 30 Grad!

Das ist die Prognose für das Wetter in NRW

„Ach du lieber Gott!“, entfährt es Jung, als er einen Blick auf die Karte wirft. Das Wochenende startet durchwachsen mit rund 18 Grad im Westen. „Immer wieder Regen, Regenschauer“, – vom Ausflugs-Wetter ist also Fehlanzeige. Auch der Sonntag (03. August) ist durchwachsen. „Viele Wolken, zeitweise auch ein paar Schauer“, erklärt der Experte. Die Werte erreichen um die 22 Grad in NRW.

„Der Montag fällt dann buchstäblich ins Wasser“, beschreibt der Meteorologe die eher weniger sonnigen Aussichten für den 4. August. Uns erwarten erneut Regenschauer und Temperaturen von rund 22 Grad.

Stürme mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Kilometer pro Stunde

Am Dienstag ändert sich jedoch schließlich was auf der Karte: Im Westen ist zeitweiliger Sonnenschein, jedoch auch wieder Regen, bei rund 18 Grad angesagt. An der Nordsee hingegen könnte es ganz schön ungemütlich werden: Erst trifft dort ein Tief an, was am späteren Nachmittag „voll zum Tragen“ kommen kann. „Wie heftig das Ganze wird, ist noch ein bisschen unklar“.

Laut einigen Wetter-Modelle bleiben die Winde moderat. Die Prognose des europäischen Wetter-Modells ECMWF, das laut Jung in der Regel „einen guten Riecher“ bei Stürmen hat, sagt allerdings einen krassen Sturm voraus. Das Sturmfeld auf Nordsee, das teilweise bis ins Binnenland reicht, kann an der Küste teilweise 100 bis 110 Kilometer pro Stunde wehen „und auf den Inseln der Nordsee, da könnten es auch mal 110 bis 120 Kilometer pro Stunde werden. Das Ganze ist auch noch mit einer Sturmflut verbunden“, erklärt Jung.

Sommer-Comeback am Wochenende?

Und nach dem Sturm? „Da könnte dann der Hochsommer zu uns kommen“, sagt der Experte voraus. „Das könnte eine sehr wilde Wetterwoche werden“. Schon am Mittwoch (6. August) soll es deutlich freundlicher werden. Die Temperaturen klettern in NRW auf rund 23 Grad. Auch der Donnerstag sei „insgesamt sehr vielversprechend“, empfindet der Wetter-Experte.

Die Temperaturen reichen in NRW um die 25 Grad, im Süden des Landes können sie sogar die 30 Grad-Marke knacken! Auch am Freitag (8. August) geht der Temperaturanstieg weiter. 32 Grad sagt das Wettermodell für den Westen voraus! Die Hitze-Wellen sind anscheinend noch nicht vorbei. Und auch am Wochenende steigen die Temperaturen in der Bundesrepublik immer weiter auf bis zu 34 Grad – ein unerwartetes, aber bestimmt gern gesehenes Sommer-Comeback!