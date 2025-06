Formel 1: Nächster Hülkenberg-Coup! Deutscher Star lässt Audi jubeln

Mit 37 Jahren gehört Nico Hülkenberg im Fahrerfeld der Formel 1 zu den erfahrenen Piloten. Dennoch war dem gebürtigen Emmericher bis dato noch nie ein Platz auf dem Podium vergönnt. Stattdessen glänzt Hülkenberg seit Jahren durch konstant starke Leistungen.

Umso größer war der Schreck vieler deutscher Fans, als Hülkenberg vor gut einem Jahr seinen Wechsel zu Sauber verkündete – dem zu diesem Zeitpunkt schlechtestem Team auf der Strecke. Doch nun begeistert der Formel-1-Oldie alle!

Formel 1: Hülkenberg fährt wieder in die Punkte

Dass Hülkenberg schon vor dem Großen Preis von Kanada ganze 16 WM-Punkte auf dem Konto, glich einer kleinen Sensation. Als er in Montreal (15. Juni) mit Platz acht ein weiteres Mal in die Punkteränge fuhr, war vielerorts schnell klar: Ein Zufall kann das schon lange nicht mehr sein. Nach zehn Rennen hat Hülkenberg starke 20 WM-Punkte auf dem Konto – und rangiert in der Fahrerwertung damit auf Platz elf.

Ein Szenario, das man sich auch bei Sauber selbst vor der Saison wohl kaum hätte ausmalen können. Doch der kleine Rennstall aus der Schweiz, der in der kommenden Saison von Audi übernommen wird, darf in seiner vorerst letzten Saison in der Formel 1 nochmal so richtig jubeln – und das dank Nico Hülkenberg, denn Teamkollege Gabriel Bortoleto konnte bislang noch keine Punkte einfahren.

Sauber im Aufschwung

Die positive Formkurve dürfte für Sauber derweil auch in den kommenden Wochen anhalten. Das in Barcelona installierte Upgrade-Paket zeigt bereits seine Wirkung, Hülkenberg konnte in den letzten zwei Rennen insgesamt 14 WM-Punkte mit nach Hause nehmen.

Angesichts der jüngsten Entwicklungen dürfte Audi nach seinem F1-Einstieg in 2026 womöglich schon früher konkurrenzfähig sein, als es viele zuletzt angenommen hatten. Nico Hülkenberg dürfte sich darüber jedenfalls mächtig freuen.