Formel 1: Hamilton kündigt emotionale Auszeit an – „Wird Tränen geben“

Das Formel-1-Rennen in Ungarn markiert den Abschluss der ersten Saisonhälfte. Für Lewis Hamilton, der in dieser Saison für Ferrari fährt, steht nach diesem Grand Prix eine wichtige Regenerationsphase an.

Der 40-Jährige kündigte eine emotionale und private Auszeit während der kurzen Sommerpause an. Genau das ist das, was der Formel-1-Star nach diesen schwierigen Monaten mit Ferrari braucht.

Herausforderung im Formel-1-Alltag

Hamilton beschreibt die letzten Saisons in der Formel 1 als äußerst intensiv. „Diese Saison war definitiv die intensivste, würde ich sagen, allein aus der Sicht der Arbeit“, sagte er vor dem Rennen am Hungaroring. Die Herausforderung, sich in das Traditions-Team Ferrari einzuarbeiten, sei nicht immer reibungslos verlaufen. „Und es war ein echter Kampf“, fügte er hinzu.

Die Sommerpause möchte der erfahrene Pilot für private Momente nutzen, um Energie für den weiteren Verlauf der Formel-1-Saison zu tanken. „Ich muss mich unbedingt erholen, mit den Kindern zusammen sein, lachen, loslassen“, betonte Hamilton. Er rechnet sogar mit emotionalen Momenten: „Ich bin sicher, dass es irgendwann ein paar Tränen geben wird, und ich denke, das ist wirklich gesund.“

Trotz der bisherigen Schwierigkeiten — Hamilton wartet weiterhin auf sein erstes Ferrari-Podium in einem Haupt-Rennen — bleibt er motiviert. Momentan belegt er Platz sechs in der Fahrerwertung, hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Dabei trennen die beiden 30 Punkte, was Hamilton allerdings nicht entmutigt.

Leidenschaft bleibt ungebrochen

Hamilton betont seine Liebe zur Formel 1 und vor allem zu Ferrari. „Ich liebe, was ich tue, ich liebe es, in Rot zu fahren, ich liebe es, mit diesem Team zu arbeiten“, sagte er leidenschaftlich. Außerdem sieht er großes Potenzial in seinem Team. Er beschreibt die enge Verbundenheit mit seinen Kollegen bei Ferrari und die Leidenschaft, die alle zusammen antreibt.

Mit diesem Optimismus blickt Hamilton trotz der Rückschläge hoffnungsvoll auf die zweite Hälfte der Formel-1-Saison. Seine Entschlossenheit zeigt, dass er auch in schwierigen Zeiten nicht aufgibt.

