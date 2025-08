Schalke-Kapitän Becker überschüttet Youngster mit Lob – „Riesen-Potenzial, weit zu kommen“

Schalke gewinnt den Zweitliga-Auftakt gegen Hertha BSC mit 2:1! S04-Coach Miron Muslic feierte am Freitagabend (01. August) eine gelungene Pflichtspiel-Premiere. Dabei überraschte der 42-jährige Österreicher schon vor Anpfiff: Er stellte S04-Youngster Peter Remmert in die Startelf.

Remmert konnte zwar in der Vorbereitung schon auf sich aufmerksam machen. Dass er gleich am ersten Spieltag in der Startelf stehen wird, kam dennoch überraschend. Doch der Muslic-Plan ging voll auf und Remmert bekam nach der Partie eine Menge Lob – unter anderem von Schalke-Kapitän Timo Becker.

Becker feiert Schalke-Youngster Remmert

Das nennt man mal eine gelungene Rückkehr! Becker, der seit dieser Saison wieder „zu Hause“ bei seinem Herzensklub Schalke spielt, feierte ein tolles Comeback. In Abwesenheit vom Stammkapitän Kenan Karaman führte er die Mannschaft mit der Binde am Arm aufs Feld – und zeigte eine starke Leistung, die mit dem Heimsieg gekrönt worden ist.

Dass der Sieg gelang, war auch Remmert zu verdanken. Denn der 20-Jährige bereitete das zwischenzeitliche 1:0 durch Moussa Sylla sehenswert vor. Auf dem Boden liegend steckte er den Ball zu Star-Stürmer Sylla durch, der dann cool blieb und nur noch einschieben musste. Dieser Treffer ging aber zu großen Teilen auf Remmert.

Und auch abgesehen von dieser tollen Vorlage zeigte der Youngster, der sein Startelfdebüt feierte, ein tolles Spiel. Er opferte sich für das Team auf, zeigte zugleich aber auch, dass er einen spielerischen Mehrwert für die Mannschaft hat. Becker war nach dem Spiel mit Blick auf die Leistung Remmerts völlig euphorisch.

S04 traut Remmert noch einiges zu

„Ich sehe ihn ja im Training und ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen. Er hat super genetzt in den Testspielen. Der Junge hat sich reingehauen, das ist genau, was wir brauchen und genauso hat er auch das Tor vorbereitet. Ich bin mega stolz auf ihn“, machte Becker über Remmert deutlich. Doch damit nicht genug: Der S04-Kapitän überschüttete den jungen Angreifer regelrecht mit Lob.

„Er läuft 35 km/h, wiegt 90 Kilo, den kriegst du nicht so leicht vonne Beine. Er hat einen Pferdeschuss, einen super Körper. Er hat ein Riesen-Potential, weit zu kommen“, so Becker. Und das scheinen nicht nur Muslic und Becker so zu sehen. Auf Schalke traut man Remmert noch einiges zu.