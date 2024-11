Mats Hummels: Es wird immer schlimmer – Entlassungs-Hammer bahnt sich an

Mats Hummels und die AS Rom – das ist bislang überhaupt keine Liebesbeziehung. Seit der Ex-BVB-Star in der „ewigen Stadt“ angekommen ist, sitzt er fast durchweg auf der Bank. Aussicht auf Besserung? Unter Trainer Ivan Juric kaum vorhanden. Zuletzt folgte der nächste Tiefschlag für den Weltmeister.

Doch bahnt sich bereits der nächste Hammer an. Offenbar steht Juric nur wenige Wochen nach Amtsübernahme wieder vor dem Aus. Selbst eine Rückkehr des gefeuerten Daniele de Rossi wird diskutiert. Für Mats Hummels könnte das die Wende zum Besseren sein.

Mats Hummels: Nächster Trainer-Hammer in Rom?

Er kam als Transfercoup, doch auf dem Platz durften die Roma-Fans ihren Weltmeister bislang kaum sehen. Ein verkorkster 23-Minuten-Auftritt beim 1:5 in Florenz – das war’s. Die restliche Zeit verbrachte der langjährige Star von Borussia Dortmund auf der Bank.

Nur einer von vielen Gründen, die den Zorn der Fans auf Ivan Juric lenken. Sportlich läuft es mies, der Trainer-Effekt ist längst verpufft – die AS Rom steckt tief in der Krise. So tief, dass nun sogar über ein Blitz-Aus des Coaches spekuliert wird. Nur sieben Wochen nach Amtsübernahme steht der 49-Jährige womöglich schon wieder vor der Entlassung.

Juric schon wieder vor dem Aus

Und es wird noch wilder. Ein irres Gerücht bringt Vorgänger Daniele de Rossi als Nachfolger ins Gespräch. Die frühe Entlassung der Klub-Ikone hatte bei den Fans und auch im Team für Unmut gesorgt. Noch steht der 41-Jährige auf der Gehaltsliste. Laut italienischen Medienberichten soll es sogar schon ein Treffen gegeben haben. Demnach sprach de Rossi in seinem USA-Urlaub mit Klub-Präsident Dan Friedkin, dessen Unternehmen die Roma gehört.

Das Chaos beim Hauptstadtklub geht weiter – doch für Mats Hummels wäre ein erneuter Trainerwechsel wohl von Vorteil. Unter Juric kommt der Ex-BVB-Star überhaupt nicht zum Zug. Selbst in Abwesenheit von Abwehrchef Mario Hermoso zieht der Kroate andere Spieler vor. Zuletzt mit Angelino sogar einen positionsfremden Mann. Hinter vorgehaltener Hand wird gar eine böse Vermutung geäußert. Hier die Details.