Formel 1: Nächster Grand-Prix-Hammer? Es wird immer konkreter

Die Formel 1 wird immer beliebter und vor allem begehrter. Während hier in Deutschland die Fans von einem Rennen auf dem Hockenheimring oder Nürburgring nur träumen können, planen viele andere Länder für neue Rennstrecken.

So beispielsweise auch in Thailand. Die Regierung macht Fortschritte bei der Planung eines Grand Prix in Bangkok. Am Dienstag (17. Juni) genehmigte das Kabinett einen Antrag zur Ausrichtung des Rennens. Seit über einem Jahr werden Pläne für einen Formel-1-Lauf in Thailand diskutiert. Das Projekt soll laut Berichten rund 1,2 Milliarden US-Dollar kosten.

Formel 1 in Thailands Hauptstadt geplant

Der Grand Prix in Bangkok soll zwischen 2028 und 2032 stattfinden. Das Design der geplanten Strecke ist jedoch noch unbekannt. Ein möglicher Standort ist die Gegend um den beliebten Chatuchak-Markt im Norden der Metropole, so Regierungssprecher Jirayu Houngsub. Ein Straßenkurs wäre ein weiterer reizvoller Schauplatz für die Formel 1.

Die thailändische Regierung plant ein „nachhaltiges“ Rennen, das dem Land Einnahmen von etwa 600 Millionen Dollar bringen soll. Mit Alexander Albon hat Thailand bereits einen etablierten Formel-1-Piloten, dessen Popularität das Interesse am Rennen steigern könnte. Auch Red Bull, das erfolgreichste Formel-1-Team der letzten Jahre, hat Wurzeln in Thailand.

Südostasiens Motorsport-Begeisterung

Südostasien ist ein wichtiger Markt für die Formel 1. Singapur ist seit 2008 fester Bestandteil im Rennkalender und für seine herausfordernden Bedingungen bekannt. Malaysia richtete von 1999 bis 2017 Rennen aus. Auch Vietnam baute eine Strecke, doch der geplante Grand Prix in Hanoi wurde 2020 wegen der Pandemie abgesagt und nie nachgeholt. Die Strecke verfällt.

Derzeit beinhaltet der Rennkalender 24 Rennen, darunter neue Standorte wie der Grand Prix von Madrid. Trotzdem bleibt die Königsklasse offen für lukrative Märkte wie Thailand. Bangkok könnte sich als spannende Ergänzung etablieren und die Rennserie in einer motorsportbegeisterten Region weiter stärken.

