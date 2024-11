Mats Hummels wird nach Entscheidung deutlich: „Ist schon schlimm“

Die Zeit von Mats Hummels bei der AS Rom kann man bislang wohl als unglücklich bezeichnen. Während der 35-Jährige im Juni mit dem BVB noch um den Champions-League-Titel spielte, bleibt ihm in Rom derzeit häufig nur ein Platz auf der Bank.

Trotz seiner zuletzt sportlich eher kleinen Rolle zieht Mats Hummels noch immer viel Aufmerksamkeit auf sich. Nun hat er mit einem klaren Statement einmal mehr für Aufsehen gesorgt – alle Fans dürften ganz genau hinhören!

Mats Hummels: Verhalten von Real Madrid „schlimm“

Es war das Thema der vergangenen Tage in der Fußball-Welt: Der Ballon-d’Or-Boykott von Real Madrid. Der amtierende CL-Sieger blieb der prestigeträchtigen Veranstaltung, zu der auch Hummels geladen war, fern, weil Real-Spieler Vinicius Junior nur auf Platz zwei landete. Zu der Aktion des spanischen Rekordmeisters hat der ehemalige Dortmunder eine klare Meinung.

So sagt der Innenverteidiger in seinem Podcast „Alleine ist schwer“: „Keine Frage, dass es jemand von Real verdient hätte. Aber da sind auch andere Wahnsinnspieler, die so gut sind. Denen dann nicht die Ehre zu erweisen, ist schon schlimm“, so Hummels kritisch. Die geschlossene Aktion der Madrilenen bezeichnete er sogar als „respektlos“.

Hummels belegt Platz 29

Hummels selbst landete bei der Ballon-d’Or-Verleihung, bei der 30 Spieler im Finale standen, auf Rang 29. Sein neuer Teamkollege Artem Dovbyk wurde Letzter. Für Hummels jedoch kein Grund zur Trauer: „Wir sind geschlossen Letzter geworden, aber Letzte beim Ballon-d’Or ist wirklich der schönste letzte Platz der Welt. Da mit 35 nochmal zu sitzen, war nicht absehbar“, so Hummels.

In Rom wird der Innenverteidiger nun alles daran setzen, an seine starke letzte Saison wieder anzuknüpfen. Bleibt ihm jedoch weiter nur die Reservistenrolle, dürfte das ein schwieriges Unterfangen werden.