Cathy Hummels zieht endgültigen Schlussstrich – „Traurigkeit in mir“

Es sind aktuell keine einfachen Zeiten für Moderatorin Cathy Hummels. Nach der Scheidung von BVB-Star Mats Hummels, stehen bei der 35-Jährigen einige Änderungen an. Einer der größten dürfte dabei ihr Auszug aus dem alten Haus sein.

Kurz vor dem Umzug teilt Cathy Hummels deshalb emotionale Zeilen mit ihren rund 698.000 Fans auf Instagram.

Cathy Hummels ist offizielle Besitzerin eines neuen Hauses

Auf Instagram verkündet Cathy Hummels jetzt eine eigentlich frohe Botschaft: „Ganz offiziell bin ich ab heute Eigentümerin meines neuen Zuhauses! Ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich unendlich auf meinen neuen Lebensabschnitt.“

Zwar strahlt und lacht die 35-Jährige auf dem Instagram-Foto, doch ein Blick in die Bildbeschreibung zeigt, dass es in der Moderatorin gefühlstechnisch etwas anders aussieht. Sie schreibt: „Gleichzeitig habe ich aber auch irgendwie Traurigkeit in mir. Ich bin neugierig auf meine Zukunft, aber in ein paar Wochen schließe ich die Haustüre meines jetzigen Zuhauses einfach für immer.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Cathy Hummels fällt Trennung extrem schwer

Es liegt auf der Hand, dass es alles andere als einfach für Cathy Hummels sein dürfte, aus ihrem Heim auszuziehen. Doch wie es scheint, geht es ihr mit jeglicher Art von Trennung so: „Versteht mich nicht falsch. Ich bin sehr dankbar für alles. Dennoch bin ich ein sehr sensibler Mensch. Trennungen in egal welcher Hinsicht fallen mir extrem schwer. Ausmisten ist da auch so ein Thema. Ich kann es nicht und wenn brauche ich ewig.“

Die Moderatorin kann sich aber auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Diese versuchen Cathy in den Kommentaren mit aufmunternden Worten aufzubauen und bedanken sich vor allem für die Ehrlichkeit und den Mut der 35-Jährigen, sich der Öffentlichkeit anzuvertrauen.

Mehr News:

In letzter Zeit zeigt sich Cathy Hummels immer freizügiger. Neulich zieht sie dann komplett blank und sorgt damit für rege Diskussionen unter ihren Fans.