Cathy Hummels erstaunt mit neuem Look – „Heute moderiert meine Zwillingsschwester“

Cathy Hummels, heute Moderatorin und Influencerin, erlangte zunächst Bekanntheit durch ihre Beziehung zu Fußballspieler und mittlerweile Ex-Partner Mats Hummels. Doch Ruhm hat seinen Preis, vor allem in den sozialen Medien. Denn dort ist die Unternehmerin regelmäßig Ziel von Anfeindungen und Hassnachrichten. Ein neuer Instagram-Post sorgt erneut für Aufsehen und scheint ein bisher unbekanntes Familienmitglied vorzustellen.

Cathy Hummels: Aussehen trifft auf Kritik

Trotz der negativen Kommentare, denen sie sich häufig ausgesetzt sieht, lässt sich Cathy nicht abschrecken und gewährt weiterhin Einblicke in ihr privates Leben auf Social Media. In einem Interview mit „Bunte“ vor zwei Jahren erklärte sie, wieso sie weiterhin an ihrem Beruf als Influencerin festhält: „Ich mag es, Menschen an meinem Leben teilhaben zu lassen, und ich bin mir der Mechanismen bewusst, nach denen Instagram funktioniert. Das ist eine Scheinwelt.“

Doch wie sie es auch dreht, sie kann es nicht allen recht machen. Für die Anmoderation der fünften Folge von „Kampf der Realitystars“ präsentierte sich Cathy Hummels mit einem neuen Look. Auf Instagram teilte sie die Verwandlung mit ihren Fans. Mit voluminösen Locken und einem fließenden pinken Plissee-Kleid strahlt die Mutter eines Sohnes in die Kamera. Sie kommentierte selbst dazu: „Heute moderiert meine lockige Zwillingsschwester Curly Cat.“

Doch in den Kommentaren finden sich auch kritische Stimmen. „Das sieht aus wie ein Nachthemd. Na gute Nacht“ oder „Das Kleid gefällt mir nicht“, lauten einige der negativen Meinungen. Doch Cathy kann auch auf eine starke Unterstützung ihrer Anhängerschaft zählen. „Die Frisur ist super schön“ und „Mit den Haaren siehst du aus wie deine Mum“, loben ihre Follower.

Trotz der Kritik bleibt Cathy Hummels ihrem Stil und ihrer Authentizität treu und ermutigt andere, sich nicht von negativen Kommentaren einschüchtern zu lassen.