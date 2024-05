Borussia Dortmund: Hummels lässt mit Abschiedsworten aufhorchen – „Möglichkeit besteht“

Er zeigte einmal wieder eine großartige Leistung und wurde zum Spieler des Spiels gewählt: Mats Hummels zeigte beim Halbfinal-Hinspiel gegen PSG (1:0) erneut, warum er so wichtig ist für den BVB.

War es vielleicht aber auch das letzte Champions-League-Heimspiel für die Legende von Borussia Dortmund? Der Vertrag läuft aus und nach dem Spiel sorgte Hummels mit seinen Aussagen für Aufregung.

Borussia Dortmund: Verlässt Hummels den BVB?

Dieses Thema bestimmt seit Monaten die Schlagzeilen bei Borussia Dortmund und wird es auch womöglich weiterhin tun. Bleibt Mats Hummels beim BVB oder trennen sich im Sommer die Wege? Zum Saisonende läuft nämlich der Vertrag des 35-Jährigen aus. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Nach dem 1:0-Heimsieg gegen PSG wurde Hummels am DAZN-Mikro zu seiner Zukunft gefragt. Der BVB-Star wurde von Moderatorin Laura Wontorra gefragt, ob es sein letztes Champions-League-Spiel im Signal-Iduna-Park sei. „Die Möglichkeit besteht. Es ist tatsächlich noch nichts entschieden. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie es für mich weitergehen könnte. Entschieden wird es erst, wenn das letzte Saisonspiel ist. Aber vielleicht sogar erst danach“, sagte der Verteidiger.

Wontorra wollte wissen, ob er diese Gedanken teilen könne. Hummels betonte: „Ne, weil es in alle Richtungen gehen kann. Ich genieße gerade, dass ich mir das freihalten kann. Ich möchte natürlich auch anschauen, welche Optionen es wo gibt – auch wie es hier ist.“

CL-Teilnahme ein Aspekt?

Mit dem Sieg gegen PSG hat Borussia Dortmund zudem die Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison gesichert. Für Hummels sei das „ein großer Aspekt. Man muss einfach schauen, was am Ende als Möglichkeit dasteht und worauf ich Lust habe.“ Bis eine Entscheidung fällt, wird es womöglich noch dauern.

Vielleicht sogar nach der EM 2024 im eigenen Land? Hummels träumt nämlich weiterhin von einer Teilnahme an der Europameisterschaft mit dem DFB-Team, auch wenn Julian Nagelsmann ihm zuletzt keine Hoffnungen machte.