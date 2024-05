Füllkrug lässt Borussia Dortmund gegen PSG beben – doch ER ist der gefeierte Held

Die Sensation rückt immer näher! Borussia Dortmund gewinnt das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 1:0 und träumt jetzt vom Endspiel der Königsklasse.

Im Signal-Iduna-Park erzielte Stürmer Niclas Füllkrug den einzigen Treffer des Abends. Allerdings ist nicht er der Mann des Spiels. Für die Fans von Borussia Dortmund gibt es einen anderen Helden.

Borussia Dortmund besiegt Paris Saint-Germain

Was für ein Abend für Borussia Dortmund! Im Halbfinal-Hinspiel konnte der BVB den großen Favoriten Paris Saint-Germain mit 1:0 niederringen und sich damit eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche in der französischen Hauptstadt erspielen.

Für den einzigen Treffer sorge Niclas Füllkrug nach einer tollen Vorlage von Nico Schlotterbeck. Der BVB-Stürmer ließ PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma mit seinem wuchtigen Schuss keine Chance. Danach wurde es ein packendes Spiel zwischen den beiden Teams mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten.

Während Füllkrug das ausverkaufte Stadion zum Ausrasten brachte, war es ein anderer BVB-Star, der zum gefeierten Helden wurde: Karim Adeyemi. Ob in der Offensive oder in der Defensive – der Flügelflitzer war immer da, gewann seine Zweikämpfe und war im gegnerischen Strafraum brandgefährlich.

Adeyemi der gefeierte Star

Für jede Aktion des deutschen Nationalspielers gab es Applaus vom Anhang von Borussia Dortmund. Es war die wohl beste Leistung von Adeyemi im BVB-Trikot, die auch die BVB-Fans würdigten. Bei seiner Auswechslung in der 83. Minute gab es Standing Ovation im Signal-Iduna-Park.

„Das war überragend heute, was Karim gezeigt hat“, „Mbappe wer? Adeyemi war heute der beste Mann auf dem Platz“ und „Was der heute gelaufen ist, ist fast unmenschlich. Wahnsinn“, heißt es unter anderem von den Anhängern auf X (ehemals Twitter).

Mit dem knappen Erfolg kann der BVB nun mit viel Selbstvertrauen nach Paris reisen, um am 7. Mai (21 Uhr) in der französischen Hauptstadt dann die Sensation perfekt zu machen.