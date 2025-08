Fußball-Deutschland in Trauer – Weltmeister Frank Mill ist verstorben

Eine traurige Nachricht für ganz Fußball-Deutschland. Weltmeister Frank Mill ist laut der „Bild“ am Dienstagmorgen um 2.30 Uhr an Folgen eines Herzinfarktes im Alter von 67 Jahren verstorben.

Frank Mill hatte 1990 mit Deutschland in Italien den Titel geholt. Den Herzinfarkt, an dessen Folgen er nun gestorben ist, erlitt er im Mai in Mailand.

Frank Mill verstorben

Damals war Frank Mill nach Italien gereist, um an einer Dokumentation über den legendären WM-Titel von 1990 mitzuwirken. Dabei erlitt er im Auto auf dem Weg vom Flughafen zum Drehort den Herzinfarkt.

Der ehemalige Fußballprofi musste anschließend reanimiert und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde er dann in ein künstliches Koma versetzt. Zur Beobachtung blieb Mill mehrere Tage auf der Intensivstation. Laut der „Bild“ wurde er zuletzt in einem Krankenhaus in Essen behandelt.

In seiner aktiven Karriere lief Mill für mehrere NRW-Klubs auf. Angefangen bei Rot-Weiss Essen ging es zu Borussia Mönchengladbach. Anschließend verpflichtete ihn Borussia Dortmund. Den Karriereausklang hatte er bei Fortuna Düsseldorf, wo er 1996 dann aufhörte. Insgesamt absolvierte Mill 386 Bundesliga-Spiele, in denen er 123 Tore schoss und 36 weitere vorbereitete.

WM-Titel größter Erfolg der Karriere

Mit dem BVB gewann Frank Mill den DFB-Pokal (1988/89) und den Superpokal (1989/90). Doch den größten Erfolg seiner Karriere feierte er im Dress der deutschen Nationalmannschaft. Dort absolvierte der gebürtige Essener 17 Länderspiele und krönte seine Karriere 1990 mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft unter dem damaligen Bundestrainer Franz Beckenbauer.

Nach seiner Spielerkarriere war er kurzzeitig Manager von Fortuna Düsseldorf, seine „Frank Mill Fußballschule“ für Kinder und Jugendliche ist deutschlandweit bekannt. Ansonsten war er noch bei zahlreichen Benefizspielen der BVB-Traditionsmannschaft dabei.