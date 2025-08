Deutsche Fußball-Akademie sorgt in Los Angeles für Wirbel – „Eine große Überraschung hier“

Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger oder bald auch Thomas Müller: In der Vergangenheit haben viele deutsche Fußball-Profis zum Karriereausklang den Schritt in die Major League Soccer (MLS) gewagt. Aber auch zahlreiche junge Talente machten sich auf den Weg in die USA, um dort Fuß zu fassen.

So in etwa auch Marcel Lowitsch. Einst spielte der gebürtige Gladbecker in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Zum Profifußball hat es nicht gereicht, dafür machte er sich anderweitig einen Namen. In Los Angeles eröffnete er eine Fußball-Akademie, die jetzt für mächtig Wirbel sorgt. Seine Jungs dominieren gegen renommierte MLS-Nachwuchsmannschaften und Colleges.

Deutsche Fußball-Akademie lässt MLS-Teams alt aussehen

Es gibt einige erfolgreiche Auswanderer-Geschichten: Marcel Lowitsch gehört definitiv dazu. Einst war er selbst Nachwuchsspieler der Knappenschmiede, jetzt hat er eine neue Heimat in den USA gefunden. Dort eröffnete eine Fußballschule in Los Angeles (mehr dazu in unserem Interview).

Auch interessant: Eskaliert es jetzt richtig? Ter Stegen geht es an den Kragen



„Ich habe immer mal wieder betont, dass ich ein Powerhouse aufbauen will mit Spielern, die anders sind und auch wirklich an das glauben, was wir spielen lassen wollen. Wir wollen hier aggressiven, attraktiven, hochintensiven, hohen Pressing-Fußball spielen. Wild, laut und anders sein“, sagt Lowitsch gegenüber dieser Redaktion.

Das zeigt sich auch in den beeindruckenden Leistungstests gegen die MLS-Mannschaften. Seine Akademie hat gegen die U18 und U19 von Los Angeles Galaxy, einem der besten Teams der amerikanischen Liga, gespielt und mit 4:0 gewonnen. Außerdem gab es auch einen 3:1-Erfolg gegen Los Angeles FC. „Das sind MLS-Nachwuchsleistungszentren – vergleichbar mit dem Budget und der Aufstellung der deutschen Bundesliga-NLZ. Diese Mannschaften zu dominieren und zu besiegen, ist beachtlich und sicherlich eine große Überraschung hier“, erklärt der Fußball-Coach. Die Leistungen haben in der US-Stadt für ganz schön viel Aufruhr gesorgt.

Top-Trainer kommen zur Akademie

„Stellen Sie sich mal vor, ein Trainingsprogramm spielt gegen Norbert Elgerts U19 von Schalke 04 und verliert zu Hause 0:4 gegen uns, hat dabei auch nicht den Hauch einer Chance. Ich glaube schon, dass das bei denen dann etwas unbequem im Training werden könnte. Summa summarum glaube ich, dass wir hier ausbildungstechnisch eine gute Arbeit machen“, so Lowitsch weiter.

Marcel Lowitsch (in der Mitte) mit Brasiliens Ex-Nationaltrainer Tite (l.) und dem ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann (r.) Foto: privat

Dafür bekommt er auch große Hilfe und Unterstützung von einigen Top-Trainern aus der ganzen Welt. So kamen unter anderem Coaches vom FC Schalke 04, der TSG Hoffenheim oder auch Rot-Weiss Essen. Zudem waren der ehemalige brasilianische Nationaltrainer Adenor Leonardo Bacchi (Tite) und Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann zu Gast. Dann wäre da auch noch Peter Hyballa, den Lowitsch als „absoluten Fachmann und fußballverrücktes Genie“ bezeichnet, mit dem er schon länger zusammenarbeitet.

Mehr Nachrichten für dich:

Seine Akademie spielt bald erneut gegen die Jugendteams von Los Angeles und auch von Philadelphia Union, die seit Jahren die beste Akademie in den USA haben. Dort wurden schon viele Talente hervorgebracht. Auch da wollen die Lowitsch-Jungs für Wirbel sorgen.