Ex-BVB-Juwel Moukoko kann nur machtlos zuschauen – und muss jetzt zittern

Beim BVB ohne Chance, in Kopenhagen soll der Neustart folgen: Youssoufa Moukoko hat Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Der Revierklub hatte keine Pläne mehr mit ihm. Auch das einstige Top-Talent wollte bei einem neuen Verein endlich durchstarten.

Der große Schock nur wenige Wochen nach seinem BVB-Abschied: Moukoko verletzte sich, wird Kopenhagen vorerst nicht zur Verfügung stehen. Besonders bitter, weil aktuell die Champions-League-Qualifikation ansteht. Dort war der Angreifer jetzt zum Zuschauen verdammt.

Ex-BVB-Juwel Moukoko muss machtlos zusehen

Mit großen Erwartungen holte ihn der BVB im Jahr 2016, mit einer mehr als nur großen Enttäuschung wurde er in diesem Sommer verabschiedet. Youssoufa Moukoko galt als großes Talent bei den Dortmundern. Hin und wieder ließ er seine Klasse auch aufblitzen, doch es war zu wenig. Nach einer Leihe in Nizza in der vergangenen Saison folgte jetzt der endgültige Abgang.

Beim FC Kopenhagen will Moukoko endlich den Durchbruch in seiner noch jungen Karriere schaffen. Der 20-Jährige hatte auch einen ordentlichen Start beim dänischen Top-Klub, verletzte sich allerdings am Oberschenkel. Seit Anfang des Monats fällt er aus, steht dem Verein dementsprechend auch in der Champions-League-Qualifikation nicht zur Verfügung.

Dort hat es Kopenhagen in die 3. Runde geschafft. Im Hinspiel ging es hier gegen Malmö FF aus Schweden. Hier musste Moukoko am Dienstag (5. August) machtlos zuschauen, wie sein Team nicht über ein torloses Unentschieden hinauskam. Das heißt: Jetzt ist im Rückspiel Zittern angesagt.

Zitterpartie für Kopenhagen

Am kommenden Mittwoch (12. August) geht es für den Ex-BVB-Star und Kopenhagen dann zu Hause gegen Malmö. Ob Moukoko dabei sein wird, ist aktuell noch unklar. Um es in die Gruppenphase der Königsklasse zu schaffen, muss das dänische Team unbedingt gewinnen. Danach steht dann die Entscheidung in der letzten Runde der Qualifikation an.

Der Gewinner der Partie zwischen Kopenhagen und Malmö muss gegen den FC Basel ran. Wer sich hier durchsetzt, darf in der kommenden Spielzeit in der Champions League antreten. Der Verlierer kann dann immerhin an der Europa League teilnehmen. Doch Moukoko und seine Teamkollegen wollen lieber in die begehrte Königsklasse.

Dort kann sich der Youngster dann auch weiter präsentieren. Doch bevor das so weit ist, will Moukoko erstmal wieder fit werden. Für die kommende Saison werden viele Dortmund-Fans ganz genau hinschauen, was der ehemalige BVB-Profi bei seinem neuen Klub schaffen kann.