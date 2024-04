Cathy Hummels ist zu allem bereit – „Kann es mir schon vorstellen“

Sie liebt das Leben in der Öffentlichkeit und ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Bekanntheit erlangte Cathy Hummels als Ehefrau des Profifußballers Mats Hummels, mittlerweile moderiert die 36-Jährige RTL-Formate wie „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“.

Lediglich im Liebesleben der Moderatorin läuft es nicht überragend. Cathy Hummels ist Single und zieht ihren Sohn Ludwig alleine groß. Momentan verbringt das It-Girl sonnige Tage in Miami und denkt nun über eine drastischen Schritt nach.

Cathy Hummels zieht es in die Sonne

Bereits seit einer Woche verbringt Cathy Hummels ihren Jahresurlaub im sonnigen Miami. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 685.000 Menschen folgen, lässt die Moderatorin ihre Fans an den Urlaubserlebnissen teilhaben. Das neuste Foto zeigt die Influencerin in der prallen Sonne am Hotelpool stehend. Hummels trägt lediglich einen knappen bunten Bikini, die Haare sitzen perfekt. Lässig hält sich der Fernsehstar an der Treppenstange des Pools fest, das Posieren hat die 36-Jährige perfekt drauf.

Doch die Worte, mit denen Cathy Hummels das sonnige Foto kommentiert, mag den ein oder anderen Fan überraschen. Die Moderatorin gesteht: „Auswandern für immer? Um ehrlich zu sein könnte ich mir das schon vorstellen…“ Hummels scheint sich in Miami so wohl zu fühlen, dass sie das deutsche graue Wetter überhaupt nicht vermisst. Regelmäßige Einkäufe im bekannten Supermarkt „Whole Foods“ stehen ebenfalls an der Tagesordnung.

Lediglich ihren fünfjährigen Sohn Ludwig konnte der Fernsehstar nicht mit nach Miami nehmen. In ihrer Instagram-Story verrät Hummels, dass sie sich jetzt schon riesig auf das Wiedersehen mit ihrem Nachwuchs freut.

Fans können Cathy Hummels verstehen

Die Fans von Cathy Hummels können das Fernweh der Moderatorin gut nachvollziehen. Unter dem Instagram-Beitrag des RTL-Stars finden sich zahlreiche zustimmende Kommentare wieder. Ein Follower schreibt: „Auswandern war die beste Entscheidung. Hübsches Foto“ und ein weiterer Fan kommentiert: „Warum eigentlich nicht? Aber ein Land wo meistens schönes Wetter ist, also vielleicht Miami.“ Über so viel Zuspruch vonseiten der Fans freut sich das It-Girl garantiert.

Ob Cathy Hummels ihre Auswanderungspläne tatsächlich in die Tat umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Ihren Urlaub hat die Moderatorin auf jeden Fall in vollen Zügen genossen.