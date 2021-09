Bundestagswahl in Essen: Erste Ergebnisse aus Essen sind da - HIER weiterlesen

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Essen/Mülheim. Essen hat gewählt! Die ersten Ergebnisse zur Bundestagswahl 2021 in Essen kommen bald. Rund 409.000 Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. In Essen wurden auch drei Direktwahlkandidaten für den Bundestag gewählt.

Ergebnisse der Bundestagswahl in Essen

Erststimmen-Ergebnis in Mülheim-Essen I (Wahlkreis 118, Stand: 18.47 Uhr, 2 von 218 Wahllokalen ausgezählt)

Sebastian Fiedler (SPD): 38,67%

Astrid Timmermann-Fechter (CDU): 20%

Franziska Krumwiede-Steiner (Grüne): 11,2%

Joachim Berg (FDP): 4,8%

Alexander von Wrese (AfD): 16,27%

Eliseo Francesco Maugeri (Linke): 3,73%

Zweitstimmen-Ergebnis in Mülheim-Essen I (Wahlkreis 118, Stand: 18.47 Uhr, 2 von 218 Ergebnissen ausgezählt)

SPD: 33,47%

CDU: 17,86%

Grüne: 10,32%

FDP: 8,47%

AfD: 16,01%

Linke: 5,29%

Sonstige: 8,59%

Erststimmen-Ergebnis in Essen II (Wahlkreis 119, Stand: 18.55 Uhr, 1 von 170 Ergebnissen ausgezählt)

Dirk Heidenblut (SPD): 33,03%

Florian Fuchs (CDU): 16,51%

Christine Müller-Hechfellner (Grüne): 20,18%

Martin Hollinger (FDP): 6,42%

Andrea Pousset (AfD): 6,88%

Jules El-Khatib (Linke): 9,63%

Zweitstimmen-Ergebnis in Essen II (Wahlkreis 119, 2 von 170 Ergebnissen, Stand: 18.53 Uhr)

SPD: 31,92%

CDU: 18,90%

Grüne: 20,27%

FDP: 9,59%

AfD: 9,32%

Linke: 3,42%

Sonstige: 6,58%

Erststimmen-Ergebnis in Essen III (Wahlkreis 120, Stand: 18,53 Uhr, 2 von 212 Ergebnissen ausgezählt)

Matthias Hauer (CDU): 29,86%

Gereon Wolters (SPD): 26,58%

Kai Gehring (Grüne): 16,71%

Rüdiger König (FDP): 12,05%

Stefan Keuter (AfD): 5,75%

Ezgi Güyildar (Linke): 3,84%

Zweitstimmen-Ergebnis in Essen III (Wahlkreis 120)

SPD: 26,58%

CDU: 29,86%

Grüne: 16,71%

FDP: 12,05%

AfD: 12,05%

Linke: 3,84%

Sonstige: 5,20%

News-Blog zur Bundestagswahl in Essen

18.45 Uhr: Die Wahllokale in Essen sind ausgezählt!

18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen! Nun wird auch in Essen ausgezählt.

17.20 Uhr: Der Essener Grünen-Abgeordnete schießt bei Twitter gegen CDU-Kanzlerkandidat Laschet:

Damit spielt er auf Laschets Faux Pas im Wahllokal an. Laschet hatte den Wahlzettel falsch gefaltet.

16.30 Uhr: HIER feiern die Parteien – doch es gibt einen Haken

Wer in zweieinhalb Stunden feiern darf und wer nicht, steht noch nicht fest. Wo die einzelnen Parteien feiern, allerdings schon.

So plant die CDU ihre Wahlparty im Oktoberfestzelt auf dem Flughafen Essen/Mülheim mit bis zu 150 Personen.

Die SPD baut auf dem Hof ihrer Geschäftsstelle große regenfeste Zelte für bis 100 Personen auf, inklusive Foodtruck und Wohnzimmer.

Die Grünen feiern bodenständig in der Studentenbar Felis in der nördlichen Innenstadt mit bis zu 70 Menschen.

Die FDP residiert dagegen in der Fun-Food-Factory am Burgplatz. Die Linken mit bis zu 50 Personen in der Panoptikum-Kneipe im Ostviertel.

Aber: Spontanbesuche von Anhängern sind leider nicht möglich, teilt Radio Essen mit. Das liegt vor allem an der Corona-Pandemie.

14.30 Uhr: Wahlbeteiligung weiter oben

Auch um 14 Uhr gibt es gute Nachrichten aus Essen: Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2021 liegt aktuell bei rund 47,4 Prozent und damit noch immer fast zwei Prozentpunkt über der Wahlbeteiligung von 2017.

Wie die Stadt mitteilt, werden die Briefwählenden in Essen anteilig in die Zahlen eingerechnet.

12.26 Uhr: Wahlbeteiligung etwas höher als 2017

Laut aktuellen Daten der Stadt Essen liegt die Wahlbeteiligung zur Bundestagswahl 2021 gegen 12 Uhr schon höher als vor vier Jahren.

Lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2017 um 10 Uhr bei 10,3 Prozent, hatten an diesem Sonntag um 10 Uhr schon 12,1 Prozent aller Wähler ihre Kreuzchen gesetzt.

Gegen zwölf Uhr lag die Wahlbeteiligung an diesem Sonntag bei 29,5 Prozent, vor vier Jahren um diese Zeit bei 27,5 Prozent.

11.06 Uhr: Bundestagswahl läuft – hier alle Infos

Seit drei Stunden können die Menschen in Essen und ganz Deutschland wählen – darunter auch die Kanzlerkandidaten der SPD, CDU und der Grünen. Olaf Scholz war bereits in Potsdam wählen. Zu welcher rührenden Geste es dabei kam, kannst du in unserem >>Newsblog zur Bundestagswahl lesen.

9.00 Uhr: Wahllokale geöffnet – Stadt mit wichtiger Bitte

Zum Start der Bundestagswahl in Essen hat die Stadt über die sozialen Medien eine wichtige Bitte an die Wähler veröffentlicht: „Bitte denkt an die Maskenpflicht und bringt möglichst einen eigenen Kugelschreiber mit.“

Außerdem appelliert die Stadt noch einmal an alle Bürger, ihre Stimme zu nutzen – „denn jede Stimme zählt“.

Samstag, 25. September 2021: Briefwahl-Ansturm in Essen

Wie in anderen Großstädten im Ruhrgebiet gab es auch in Essen einen regelrechten Ansturm auf die Briefwahl. Über ein Drittel der Wahlberechtigten (34,5 Prozent) hatte die Briefwahl beantragt. Damit dürfte die Arbeit für die Wahlhelfer in den regulären Wahllokalen etwas entspannter werden als sonst üblich an Wahlsonntagen.

Bundestagswahl in Essen: SPD und CDU kämpfen um Direktmandate

Bei der Bundestagswahl 2021 gibt es in Essen drei Wahlkreise:

den Wahlkreis 118 Mülheim-Essen I (Gebiet der Stadt Mülheim und der Essener Stadtbezirk IV – Schönebeck, Bedingrade, Frintrop, Dellwig, Gerschede, Borbeck-Mitte, Bergeborbeck und Bochold)

den Wahlkreis 119 Essen II (Karnap, Vogelheim, Altenessen Nord, Altenessen Süd, Katernberg, Stoppenberg, Nordviertel, Westviertel, Südviertel, Ostviertel, Stadtkern, Südostviertel, Schonnebeck, Frillendorf, Kray, Huttrop, Leithe, Steele, Freisenbruch und Horst)

und den Wahlkreis 120 Essen III (Altendorf, Frohnhausen, Holsterhausen, Fulerum. Margarethenhöhe, Rüttenscheid, Haarzopf, Bergerhausen, Stadtwald, Bredeney, Schuir, Rellinghausen, Überrruhr-Hinsel, Burgaltendorf, Heisingen, Schuir, Werden, Fischlaken, Kettwig, Heidhausen, Kupferdreh und Byfang).

Die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Im Gegensatz zu vielen anderen Wahlkreisen im Ruhrgebiet, ist in Essen die SPD nicht in allen die stärkste Kraft bei der Bundestagswahl 2017 geworden. Ob sie sich 2021 in allen drei Wahlkreisen durchsetzen kann, ist ungewiss.

Spannend wird bei der Bundestagswahl in Essen besonders, ob die SPD nach den schwächeren Ergebnissen 2017 wieder alle drei Wahlkreise für sich entscheiden kann.

Bundeswahlkreis 118 (Mülheim - Essen I): SPD unter Bedrängnis

Dieser Wahlkreis, der teilweise auch in Essen liegt, beinhaltet vor allem auch die Stadt Mülheim. Hier wird ein enges Rennen zwischen dem Polizei-Gewerkschaftsboss Sebastian Fiedler von der SPD und Astrid Timmermann-Fechter von der CDU erwartet. Mehr über die Kandidaten erfährst du hier.

Bundeswahlkreis 119 (Essen II): SPD-Hochburg seit Beginn der Bundestagswahlen

Der Wahlkreis Essen II ist schon seit Jahrzehnten in der Hand der SPD. Die rosigen Zeiten, in denen die Sozialdemokraten mehr als 50 Prozent der Stimmen einheimsen konnten, sind allerdings vorbei. 37,33 Prozent der Erststimmen holte die SPD bei der letzten Bundestagswahl. Der Abstand zur CDU (26,58 Prozent der Erststimmen) lag damals immerhin bei mehr als zehn Prozent.

Der Wahlkreis 119 ist für die Sozialdemokraten also eigentlich eine sicher Bank. Der Vorsprung vor der CDU war in der Vergangenheit größer, als in den anderen beiden Wahlkreisen in Essen beziehungsweise Mülheim.

Dass das auch so bleibt, möchte 2021 erneut Dirk Heidenblut sicherstellen. Der SPD-Politiker sitzt seit 2013 im Bundestag. Sein größter Herausforderer ist CDU-Mann Florian Fuchs. Laut den Umfragen hat der 36-jährige Jurist, der erstmals aufgestellt ist, eher geringe Chancen.

2017 konnte die AfD in dem Wahlkreis 15,8 Prozent der Erststimmen holen. Nun möchte die neue Kandidatin Andrea Pousset das Ergebnis nochmal verbessern. Das sie direkt in den Bundestag einzieht, ist aber unwahrscheinlch.

Die Bundestagskandidaten in Essen II:

SPD: Dirk Heidenblut (60, Bundestagsabgeordneter)

CDU: Florian Fuchs (36, Jurist)

AfD: Andrea Pousset (59, Politikerin)

Grüne: Christine Müller-Hechfellner (53, Dozentin)

FDP: Martin Hollinger (39, Leiter der „Lernhäuser Essen“)

Die Linke: Jules El-Khatib (30, wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Bundeswahlkreis 120 (Essen III): CDU möchte Wahlerfolg wiederholen

Im Gegensatz zu den ersten beiden Wahlbezirken in Essen ist im Wahlbezirk 120 ein Sieg der SPD offen. Schon bei der letzten Bundestagswahl 2017 hatten die Sozialdemokraten hier das Nachsehen. 2013 lagen die SPD und CDU noch gleich auf (Der CDU-Kandidat bekam 93 Stimmen mehr). Weitere vier Jahre zuvor waren die Sozialdemokraten noch Wahlsieger.

Bundestagswahl im Ruhrgebiet:

Als Favorit auf den direkten Einzug in den Bundestag gilt nach den Siegen bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen CDU-Politiker Matthias Hauer.

Größter Herausforderer von Hauer ist Gereon Wolters werden. Der SPD-Mann muss auf die CDU allerdings etwa sieben Prozent im Vergleich zur letzten Wahl aufholen. Wegen der aktuell schwachen Umfragewerte der Union scheint das nicht unwahrscheinlich. Mit 15,77 Prozent der Erststimmen war 2017 die AfD drittstärkste Kraft. Für sie tritt Stefan Keuter an, der über Liste bereits in den Bundestag einziehen konnte. Ebenso wie der Grüne Kai Gehring.

Die Bundestagskandidaten in Essen III: