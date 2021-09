Bundestagswahl-Newsblog: 0,2 Prozentpunkte Vorsprung! Brisantes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Scholz und Laschet

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Die Bundestagswahl 2021: Die ersten Zahlen, Prognosen und Hochrechnungen sind da! Es ist ein brisantes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet. Es könnte ein langer Abend werden, bis der Wahlsieger feststeht. Die ersten Kanzlerkandidaten gaben Statements ab.

Alle Infos zur heutigen Bundestagswahl findest du bei uns im Newsblog.

Spannende Bundestagswahl: Annlena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld, picture alliance/dpa/Sputnik | Alexey Vitvitsky, picture alliance/dpa | Oliver Dietze, picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa | Julian Stratenschulte

Bundestagswahl in Deutschland: Prognose, Hochrechnung und Ergebnisse von ARD und ZDF

ARD - 18.43-Uhr-Hochrechnung mit Briefwahlergebnisse (Infratest dimap):

SPD: 24,9%

CDU/CSU: 24,7%

Grüne: 14,6%

FDP: 11,7%

AfD: 11,1%

Die Linke: 5,0%

ZDF - 18.44-Uhr-Hochrechnung ohne Briefwahlergebnisse ((Forschungsgruppe Wahlen)

SPD: 25,8%

CDU/CSU: 24,2%

Grüne: 14,7%

FDP: 11,8%

AfD: 10,1%

Die Linke: 5,0%

News-Blog zur Bundestagswahl: Ergebnisse, Hochrechnungen und Reaktionen am Wahlsonntag

19.15 Uhr: Christian Lindner will Regierungsbildung "aus der Mitte heraus"

Chistian Lindner ist in seinem Statement der Meinung, dass "die politische Mitte gestärkt" wurde. Die politischen Ränder wurden geschwächt. Lindner fordert, dass es nun eine "Regierungsbildung aus der Mitte heraus" geben müsse.

19.03 Uhr: Olaf Scholz erscheint im Willy-Brandt-Haus und feiert Ergebnis bei der Bundestagswahl

Unter großem Applaus wird Olaf Scholz auf der Bühne im Willy-Brand-Haus empfangen. Er freue sich über das Wahlergebnis, die Zahlen seien "ein großer Erfolg" für die SPD. Es werde ein langer Wahlabend, prophezeit Scholz.

18.51 Uhr: Armin Laschet wirbt um eine "Zukunftskoalition" und will weiter Kanzler werden

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet tritt zeitgleich mit Baerbock im Konrad-Adenauer-Haus auf. Er lobte "16 gute Jahre für Deutschland". Merkel steht ebenfalls mit auf der Bühne und erhält viel Applaus. Im Vorfeld sei der Union klar gewesen: "Ohne Amtsbonus wird das ein offener, ein harter, ein enger Wahlkampf". So sei es auch gekommen. Dieser Wahlkampf sei eine "Ausnahmesituation". Mit dem Ergebnis könne die Union nicht zufrieden sei.

Das Wahlergebnis stelle alle demokratischen Parteien vor große Herausforderungen. Die Union wolle eine "linksgeführte Bundesregierung" verhindern, deshalb werde man "alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden". Deutschland brauche eine "Zukunftskoalition", so Laschet, und meint damit wohl Jamaika.

18.48 Uhr: Annalena Baerbock gesteht nach Bundestagswahl "eigene Fehler" ein

Annalena Baerbock gab nun ihr erstes Statement ab. Sie gratulierte zuerst den Wahlkämpfern in Berlin. Hier könnte die Grünen stärkste Kraft werden und vielleicht mit Bettina Jarasch die Regierende Bürgermeisterin stellen. Diese Zahlen seien "ganz, ganz wunderbar", so Baerbock. Ihre eigenen Kanzlerin-Träume sind geplatzt.

Baerbock räumt aber auch ein, dass aufgrund "eigener Fehler von mir" nicht zu mehr gereicht habe. Es sei der "Auftrag für die Zukunft" der Grünen, dass es irgendwann reicht. An dieser Stelle herzt sie Robert Habeck innig, Baerbock wirkt berührt. Danach fordert sie eine "Klimaregierung" für Deutschland.

18.43 Uhr: Wahlbeteiligung etwa auf Niveau von 2017

Die Wahlbeteiligung lag laut Zahlen von ARD und ZDF etwa auf dem Niveau von 2017. Laut ARD bei 75% (-0,2%), bei der Forschungsgruppe Wahlen für ZDF wird von 78% ausgegangen. Das wäre ein Plus 1,8 Prozent.

18.20 Uhr: Über eine Million Wähler der Union wanderten bei der Bundestagswahl zur SPD und Grünen

Laut einer Hochrechnung von Infratest dimap für die ARD wanderten rund 1,4 Millionen Wähler von der Union zur SPD. Knapp eine Million Menschen, die 2017 noch CDU/CSU wählten, stimmten nun für die Grünen. An die FDP verlor die Union rund 340.000 Wählerstimmen.

Die SPD sammelte zudem noch 600.000 Stimmen von den Linken ein, verlor aber gleichzeitig etwa 320.000 an die Grünen, erklärte ARD-Moderator Jörg Schönenborn.

18.01 Uhr: Das sind die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF

ARD - 18.43-Uhr-Prognose (Infratest dimap):

SPD: 24,9%

CDU/CSU: 24,7%

Grüne: 14,8%

FDP: 11,2%

AfD: 11,3%

Die Linke: 5,0%

ZDF - 18-Uhr-Prognose (Forschungsgruppe Wahlen)

SPD: 26%

CDU/CSU: 24%

Grüne: 14,5%

FDP: 12%

AfD: 10%

Die Linke: 5%

17.45 Uhr: Das waren die wahlentscheidenden Themen bei der Bundestagswahl

ARD und ZDF haben bereits Befragungen veröffentlicht zu den wahlentscheidenden Themen. Laut ZDF (Forschungsgruppe Wahlen) war für 48% Rente/Alterssicherung ein wichtiges Themen. Für 45% zudem Soziale Gerechtigkeit. Klimaschutz kommt auf 33%. Flüchtlinge/Asyl und Corona spielte nur eine geringe Rolle.

Bundestagswahl: Für die eigene Wahlentscheidung sehr wichtiges Thema...



Rente / Alterssicherung: 48%

Soziale Gerechtigkeit: 45%

Klimaschutz: 33%

Corona: 23%

Flüchtlinge / Asyl: 21%



Ähnlich das Bild bei den ARD-Zahlen (Infratest dimap). Hier war für 28% Soziale Sicherheit das Top-Thema vor Umwelt und Klima (22%).

Welches Thema spielt für Ihre Wahlentscheidung die größte Rolle?



Soziale Sicherheit: 28%

Umwelt, Klima: 22%

Wirtschaft, Arbeit: 22%

Umgang mit Corona: 7%



17.12 Uhr: Parteichef veröffentlicht erste Bundestagswahl-Zahlen vor 18 Uhr

Skandal um den Parteichef der Freien Wähler: Hubert Aiwanger hat am Wahlsonntag Zahlen der Nachwahlbefragungen veröffentlicht, die angeblich von der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) mit Stand 15 Uhr stammen. Mit dem mutmaßlichen Zwischenstand versuchte Aiwanger letzte Wähler für seine Partei zu mobilisieren, damit diese die 5-Prozent-Hürde überspringt.

Aiwanger, der zusammen mit der CSU in Bayern regiert, sorgte damit für Empörung. CSU-Generalsekretär Markus Blumen twitterte: „Ein unglaublicher Fall von Wahlmanipulation und Wählerbeeinflussung. Das ist zutiefst undemokratisch und muss Konsequenzen haben!“ Er markierte dabei den Bundeswahlleiter, um ihn auf den Vorfall aufmerksam zu machen.

Somit bahnt sich ein heftiger Koalitionskrach in Bayern an. Aiwanger droht nun eine mögliche Geldbuße bis zu 50.000 Euro laut Bundeswahlgesetz.

17.01 Uhr: Merkel war heute nicht öffentlich wählen – das steckt dahinter

Auffällig: Angela Merkel hatte heute keinen obligatorischen Pressetermin an der Wahlurne. Anders als die Kanzlerkandidaten ging sie am Sonntag nicht öffentlich wählen und ließ sich dabei nicht von Kameras im Wahllokal filmen. Dabei ist es ihre letzte Bundestagswahl im Amt!

Was steckt dahinter? Schon Mitte September hatte Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt, dass sich Merkel für die Briefwahl entschieden habe.

Bundeskanzlerin Angela Merkel tauchte heute nicht im Wahllokal auf. Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

16.25 Uhr: Wahlbeteiligung aktuell niedriger als 2017 – doch DIESER Aspekt darf nicht vergessen werden

Gegen 14 Uhr lag die bundesweite Beteiligung bei der Bundestagswahl 2021 an der Urne bei 36,5 Prozent, wie Bundeswahlleiter Georg Thiel bekannt gab.

Vor vier Jahren, bei der Bundestagswahl 2017, lag die Wahlbeteiligung zur gleichen Uhrzeit 4,6 Prozentpunkte höher.

Aber: Die Stimmen der Briefwähler sind dabei noch nicht berücksichtigt. „Die aktuell ermittelte Wahlbeteiligung liegt erwartungsgemäß unter dem Wert von 2017, da wir von einem deutlich erhöhten Anteil von Briefwählerinnen und Briefwählern ausgehen, deren Wahlbeteiligung zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Ermittlung des endgültigen Wahlergebnisses festgestellt wird“, so Thiel.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die bundesweite Beteiligung bei 76,2 Prozent gelegen, der Anteil der Briefwähler lag damals bei 28,6 Prozent. In diesem Jahr geht man davon aus, dass der Briefwähler-Anteil mindestens bei 40 Prozent liegen dürfte.

14.29 Uhr: Bundeswahlleiter äußert sich auf Twitter – „Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden“

Bundeswahlleiter Georg Thiel hat sich auf Twitter zu dem offenen Wahlzettel von Armin Laschet geäußert. Ohne Armin Laschet zu nennen, heißt es: „Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden.“

Zudem seien die Wahlvorschriften eindeutig: Der Wahlvorstand habe Wählerinnen und Wähler zurück zuweisen, die den Stimmzettel so gefaltet haben, dass die Stimmabgabe erkennbar ist. Dies diene dazu, dass andere Wählende nicht beeinflusst werden. Aber: „Kommt es zu einer Fehlfaltung, teilt der Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel aus. Gelangt der Stimmzettel dennoch in die Wahlurne, kann er nicht mehr aussortiert werden und ist gültig.“

13.56 Uhr: Annalena Baerbock hat gewählt

Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat ihre Stimme zur Bundestagswahl 2021 abgegeben.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat am Sonntagmittag in Potsdam gewählt. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool

Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel Holefleisch hat Baerbock am Mittag in Potsdam gewählt. „Wir erhoffen uns natürlich noch ein paar Stimmen mehr mit Blick auf die Umfrageergebnisse, damit wir einen echten Aufbruch in diesem Land schaffen können“, so die 40-Jährige beim dem Termin.

13.20 Uhr: Bundeswahlleitung stellt klar – Laschet-Fauxpas hat „keine Rechtsfolgen“

Obwohl Armin Laschet offen seinen Wahlzettel zeigte und damit gegen das Wahlrecht verstieß, erklärte ein Sprecher des Bundeswahlleiters, dass der Fauxpas keine rechtlichen Folgen haben wird.

„Aus dem unglücklichen Halten oder Knicken oder Einwerfen eines Stimmzettels in die Wahlurne ergeben sich keine Rechtsfolgen“, so der Sprecher gegenüber „Bild“. Unregelmäßigkeiten oder Anfragen aus dem Stimmkreis Aachen sind bekannt – auch die CDU hat sich bisher noch nicht zu der Sache geäußert.

11.45 Uhr: Armin Laschet hat gewählt – und leistet sich diesen Fauxpas

Auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat mittlerweile seine Stimme abgegeben. Mit seiner Ehefrau Susanne kam der NRW-Ministerpräsident gegen elf Uhr zu einer städtischen katholischen Grundschule in seinem Wohnort Aachen-Burtscheid.

Dabei kam es zu einem Fauxpas: Bei dem öffentlich begleiteten Auftritt hatte Armin Laschet seinen Wahlzettel so gefaltet und in die Urne gesteckt, dass deutlich sichtbar war, wo er seine beiden Kreuze gesetzt hatte – natürlich bei der CDU.

Bundestagswahl 2021: Armin Laschet ging mit seiner Ehefrau in Aachen wählen – und zeigte dabei deutlich, wer seine Stimmen bekam. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool

Damit hat der 60-Jährige eines der Grundprinzipien der Bundestagswahl außer Kraft gesetzt, denn die Wahl muss geheim ablaufen, so steht es im Gesetz – und auf der Website des Bundeswahlleiters: „Bei der Urnenwahl muss der Wähler um das Wahlgeheimnis zu wahren, in der Wahlkabine seinen Stimmzettel – nachdem er ihn gekennzeichnet hat – in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der Wähler wirft dann den so gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne.“

Sollte sich der Wähler nicht daran halten, hat der Wahlvorstand einen Wähler zurück zu weisen, heißt es weiter.

10.37 Uhr: Olaf Scholz hat gewählt – plötzlich kommt es zu dieser rührenden Geste

Die Augen der Wähler in Deutschland richten sich heute besonders auf ihn: SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz war als erster der drei Kanzlerkandidaten am Sonntagmorgen in Potsdam wählen.

Bundestagswahl 2021: Olaf Scholz gab am Sonntagmorgen um zehn Uhr seine Stimme ab. Foto: picture alliance/dpa/dpa Pool

Gemeinsam mit seiner Frau Britta Ernst gab der Bundesfinanzminister an der Max-Dortu-Grundschule seine Stimme ab.

Dabei kam es auch zu einer schönen Geste: Als der SPD-Mann auf dem Weg zum Wahlraum eine ältere Dame sieht, die gestützt werden muss, zögert er nicht lange.

Bundestagswahl: Olaf Scholz gab am Sonntag um 10 Uhr in Potsdam seine Stimme ab – und half dabei auch offenbar einer älteren Wählerin. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Er geht zu der Wählerin, bietet ihr seine Hand an – die sich beim Heruntergehen der Treppenstufen auch dankend annimmt.

8.30 Uhr: Wahllokale geöffnet! SIE machen Prognose besonders schwierig

Seit acht Uhr sind die 60.000 Wahllokale in Deutschland geöffnet. Rund 60,4 Millionen Menschen sind aufgerufen, zur Bundestagswahl ihre Stimmen abzugeben – davon 2,8 Millionen Erstwähler.

Es wird damit gerechnet, dass dieses Jahr so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben werden – laut Bundeswahlleitung mindestens 40 Prozent der Wähler.

Doch die hohe Anzahl an Briefwählern wird zu einem echten Problem, denn zum Beispiel nutzen vor allem besonders ältere Menschen überdurchschnittlich häufig die Briefwahl und Menschen über 60 Jahre wählen eben anders als jene, die ins Wahllokal gehen. So erzielen Union und SPD traditionell bei den Senioren bessere Ergebnisse als bei Jüngeren. Deswegen könnten die Nachwahlbefragungen an den Wahllokalen das tatsächliche Stimmungsbild, das sich bei der Auszählung der Stimmen später ergibt, verzerren.

Um das tatsächlich Ergebnis schon um 18 Uhr möglichst genau zu treffen, führen die Institute auch telefonische Befragungen durch. Wie stern.de von Frank Brettschneider, Professor für Kommunikationswissenschaft und Wahlforscher an der Universität Hohenheim, erfahren hat, werden Wähler am Telefon befragt, ob sie Briefwahl genutzt haben.

7 Uhr: Wie die 18-Uhr-Prognose zur Bundestagswahl für ARD und ZDF entsteht

Es ist der spannendste Moment an jedem Wahlabend: Die 18-Uhr-Prognose. Doch in diesem Jahr sollte man diese ersten Zahlen zunächst noch mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen. Der Grund sind Millionen Briefwähler.

Bundestagswahl: Der Tag der Entscheidung für die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Foto: picture alliance / Daniel Kalker | Daniel Kalker, picture alliance / Flashpic | Jens Krick, picture alliance / Geisler-Fotopress | Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Die 18-Uhr-Prognose wird insbesondere über Nachwahlbefragungen ermittelt. Etwa 100.000 Menschen werden an repräsentativ ausgewählten Wahllokalen abgefangen und dürfen geheim für das Wahlforschungsinstitut (Infratest dimap für ARD, Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF) ein zweites Mal ihre Stimme abgeben.

Dazu machen sie noch weitere Angaben zu ihrer Person, etwa das Alter, das Geschlecht, Berufsgruppe oder den Bildungsgrad. So kann am Wahlabend recht genau gesagt werden, dass vor allem Frauen Partei X und vor allem Arbeitslose Partei Y gewählt haben.

Die Ergebnisse der Telefonbefragung unter Briefwählern werden dann mit den "exit polls", also den Nachwahlbefragungen an den Wahllokalen, kombiniert. Zusammen entsteht die 18-Uhr-Prognose.

Diese 18-Uhr-Prognose ist aber keine Hochrechnung, sie basiert also nicht auf Basis von bereits ausgezählten Stimmen in den Wahllokalen. Deshalb verschiebt sich das Ergebnis noch von Hochrechnung zu Hochrechnung.

6.30 Uhr: So sahen die letzten Umfragen vor der Bundestagswahl aus

In den vergangenen Tagen veröffentlichten mehrere Meinungsforschungsinstitute letzte Umfragewerte vor der Bundestagswahl. Bei allen konnte die SPD ihre Führung behaupten, doch der Abstand schrumpfte. Laut der jüngsten Umfrage des Allensbach Instituts haben die Sozialdemokraten nur noch einen einzigen Prozentpunkt Vosprung.

Die Bandbreite der letzten Umfragewerte der Parteien vor der Bundestagswahl:

SPD: 25-26%

CDU/CSU: 21-25%

Grüne: 14-17%

FDP: 10,5-12%

AfD: 10-12%

Linke: 5-7%

In einem von der Seiten DAWUM berechneten "gewichteten Durchschnitt" aller Institute ergeben sich folgende Werte: SPD 25,4%, Union 22,4%, Grüne 15,6%, FDP 11,5%, AfD 10,7%, Linke 6,4%. Die Freien Wähler verpassen mit 2,6% den Einzug in den Bundestag laut aktuellen Umfragen.

Mehr zu den letzten Umfragen vor der Bundestagswahl liest Du in dieser Übersicht.