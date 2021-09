Bundestagswahl in Mülheim: Macht der Polizei-Gewerkschaftsboss von der SPD das Rennen?

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Mülheim. Am Sonntag wählt auch Mülheim bei der Bundestagswahl 2021.

Mülheim ist allerdings kein eigener Wahlkreis, sondern gehört zum Wahlkreis 118 Mülheim - Essen I (Gebiet der Stadt Mülheim und der Essener Stadtbezirk IV – Schönebeck, Bedingrade, Frintrop, Dellwig, Gerschede, Borbeck-Mitte, Bergeborbeck und Bochold).

Holt sich Sebastian Fiedler den Wahlkreis Mülheim-Essen I? Foto: IMAGO / teutopress

--------------

Ergebnisse der Bundestagswahl in Mülheim

Erststimmen-Ergebnis in Mülheim-Essen I (Wahlkreis 118)

Sebastian Fiedler (SPD): xx%

Astrid Timmermann-Fechter (CDU): xx%

Franziska Krumwiede-Steiner (Grüne): xx%

Joachim Berg (FDP): xx%

Alexander von Wrese (AfD): xx%

Eliseo Francesco Maugeri (Linke): xx%

Zwischenstand: xx Uhr

Zweitstimmen-Ergebnis in Mülheim-Essen I (Wahlkreis 118)

SPD: xx%

CDU: xx%

Grüne: xx%

FDP: xx%

AfD: xx%

Linke: xx%

Die Partei: xx%

Zwischenstand: xx Uhr

Wahlbeteiligung: xx%

--------------

News-Blog zur Bundestagswahl in Mülheim

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

25. September 2021: Briefwahl-Ansturm im Ruhrgebiet

In mehreren Großstädten im Ruhrgebiet gab es einen Ansturm auf die Briefwahl. Bis zu 40 Prozent der Wahlberechtigten beantragten die Briefwahlunterlagen. In Essen waren es 34,5 Prozent. Somit werden auch die Wahllokale in Mülheim am Sonntag leerer sein als sonst, weil viele schon von daheim gewählt haben.

Bundestagswahl in Mülheim: SPD unter Bedrängnis

Kann sich die SPD im Wahlkreis 118 erneut ein Direktmandat sichern? Bei der Bundestagswahl 2017 war es schon knapp. Damals konnte der Sozialdemokrat Arno Klare 34,9 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen und zog so in den Bundestag ein. Der Kandidat der CDU erreichte 31,35 Prozent der Stimmen.

---------------

Einige Fakten über die Stadt Mülheim an der Ruhr:

wurde 1093 erstmals urkundlich erwähnt, 1808 wurden die Stadtrechte verliehen

liegt zwischen Duisburg, Essen und Düsseldorf

hat 170.632 Einwohner (Stand: Dezember 2019), besteht aus neun Stadtteilen in drei Stadtbezirken

Oberbürgermeister ist Marc Buchholz (CDU)

---------------

In diesem Jahr tritt für die SPD mit Sebastian Fiedler ein neuer Kandidat in dem Wahlkreis an. Der Kriminalhauptkommissar ist Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter und könnte das Thema Innere Sicherheit für die SPD in Zukunft neu besetzen.

---------------

Bundestagswahl im Ruhrgebiet:

---------------

Nach dem knappen Ergebnis bei der vergangenen Wahl, hoffen die Sozialdemokraten den Abstand zur CDU wieder zu erhöhen.

Das verhindern möchte Astrid Timmermann-Fechter, die erneut für die CDU als Direktkandidatin ins Rennen geht. Sie war bereits von 2013 bis 2017 Mitglied des deutschen Bundestags.

Die Bundestagskandidaten in Essen-Mülheim I:

SPD: Sebastian Fiedler (47, Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter)

CDU: Astrid Timmermann-Fechter (54, Referentin für Politik und Strategie)

Referentin für Politik und Strategie) AfD: Alexander von Wrese (42, Jurist)

FDP: Joachim Berg (46, Geschäftsführer)

Grüne: Franziska Krumwiede-Steiner (35, Dozentin)

Die Linke: Eliseo Francesco Maugeri (18, Schüler)

Drittstärkste Kraft wurde bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkreis Mülheim Essen I die AfD. Diese hat erneut Alexander von Wrese als Direktkandidaten aufgestellt.