Lotto-König „Chico“ jetzt auch noch bei DSDS? Dortmunder kassiert hartes Urteil

Nicht nur in der Dortmunder Nordstadt ist Lotto-Gewinner „Chico“ alias Kürsat Yildirim längst berühmt. Auch auf dem Bildschirm ist er ein gefragtes Gesicht. Ob bei TV-Sendungen wie „Menschen, Bilder und Emotionen“ und „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf oder auch im Video des Rappers Ardian Bujupi zu dessen Song „3 Panamera“ präsentiert sich Chico – in dem Clip übrigens zusammen mit einem Alligator (hier gibt’s das Video). Doch kommt jetzt der wahre Mega-Erfolg?

Apropos „Mega“: DSDS-Juror Dieter Bohlen haut Sprüche am laufenden Band raus, gerne unter der Gürtellinie. Aber alles, was beim Pop-Titan richtig gut ankommt, ist für ihn immer „meeega!“ Ob dem Aushängeschild von „Deutschland sucht den Superstar“ auch gefällt, wo er da auf Tiktok markiert wurde?

Lotto-König „Chico“: Bringt Ardian Bujupi ihn mit Dieter Bohlen zusammen?

Doch erst mal zurück zu Ardian Bujupi. Der wurde 2011 als Teilnehmer von DSDS bekannt. Sieger und Zweitplatzierte der Staffel waren übrigens keine Geringeren als Pietro Lombardi und Sarah Engels. Ob Rapper Bujupi seine alten Kontakte noch spielen lassen kann, um auch Chico mit Dieter Bohlen zusammenzubringen?

Lotto-König „Chico“: „So klingen unsere Köter auf der Straße”

Vorerst nimmt Kürsat Yildirim die Sache erst mal selbst in die Hand. Im Moment ist Chico in Afrika, und da hat der 42-Jährige ein skurriles „Bewerbungsvideo“ aufgenommen. In Safari-Klamotten steht er irgendwo in der Savanne vor einem Geländewagen, singt dabei ziemlich ausgelassen auf Türkisch und versucht, mit der Trommel im Takt zu schlagen.

Chico ist sich offenbar ziemlich sicher, dass er das Zeug zum Superstar hat. Deshalb hat er in seinem Tiktok-Video auch direkt Dieter Bohlen markiert. Der hat allerdings im Moment schon genug Krawall mit Katja Krasavice, seiner schrillen Co-Jurorin. Ob er da noch ein Ohr für Chico hat?

Der Begleiter des Dortmunders in Afrika fällt auf jeden Fall schon mal sein Jury-Urteil, und das hört sich mal so gar nicht nach Recall an: „So klingen unsere Köter auf der Straße”, sagt der ältere Mann. Chico selbst nimmt es mit Humor und verteidigt sich lachend: „Weil du nicht verstehst.“

In den Kommentaren muss der Dortmunder Sängerknabe dann auch einstecken. Zwar fliegen Chico dort massenweise Sympathien entgegen. Ein User schreibt zum Beispiel: „Du bist nur einmal jung machst alles richtig.“ Weitere Kommentare lauten „Der wirkt sofort sympathisch“ oder „Du hast ein super Herz.“

Doch was das Singen angeht, fällt das Urteil vernichtend aus. Ein Nutzer spekuliert, ob Chico „Zahnschmerzen“ hat. Der nächste schreibt: „Er kann doch den nächsten Tarzan spielen, fehlt nur noch ein Schimpanse.“ Und wieder ein anderer vermutet, dass es Chico gar nicht auf DSDS abgesehen hat, sondern auf ein ganz anderes Format: „Chico macht Dschungelcamp-Probe in Afrika!“

Mal abwarten, ob der singende Lotto-König bald unter einem Tiktok-Video Sonja Zietlow oder Jan Köppen markiert.