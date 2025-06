Lotto-Spieler sahnt über 40 Millionen ab – Chico wird blass vor Neid

Von einem großen Lotto-Gewinn träumen wohl viele! Während sich die einen ihr eigenes Luxus-Domizil von einer Millionen-Summe gönnen würden, würde es andere dagegen direkt in einen mehrwöchigen Urlaub ziehen.

Was ein Glückspilz, der am Dienstag (17. Juni) im Eurojackpot über 40 Millionen Euro absahnte, mit der Kohle anstellen wird, ist derzeit noch genauso unklar, wie seine Identität. Doch immerhin ist schon das Bundesland des Glücklichen bekannt.

Lotto-Spieler sahnt in Gewinnklasse 1 ab

Denn wie die Presse-Stelle des Eurojackpot am Dienstagabend bekannt gab, soll ein glücklicher Spieler aus Bayern das richtige Händchen beim Kreuzchen setzen bewiesen haben. Er sahnte in Gewinnklasse 1 ab – was den Maximalgewinn von 40.657.587,80 Euro bedeutete.

+++ Lotto: Mann gewinnt Mega-Jackpot – wenig später wird er festgenommen +++

Weit abgeschlagen dahinter konnten sich sechs glückliche Lotto-Spieler aus Hessen (1), Schleswig-Holstein (4) und Island (1) in Gewinnklasse zwei immerhin über mehr als 245.000 Euro freuen.

Lotto-Chico kann nur hilflos zusehen

Der Gewinn von über 40 Millionen Euro hätte auch Lotto-Chico aus Dortmund gut geschmeckt. 2022 hatte der ehemalige Kranführer im Lotto zehn Millionen Euro abgeräumt und führt seitdem ein komplett neues Leben im Reichtum.

Schon öfter berichtete Kürsat Yildirim, wie der Lotto-König aus dem Revier mit bürgerlichem Namen heißt, dass er auch nach seinem Gewinn nie damit aufhörte, weiter Scheine auszufüllen. Doch der nächste Mega-Gewinn blieb ihm bislang verwehrt. Auch dieses Mal konnte er nur wieder hilflos dabei zusehen, wie wieder mal ein anderer Millionen abräumte. Was den Dortmunder in der Vergangenheit regelmäßig sentimental werden ließ, hat er im Übrigen unserem Reporter kürzlich verraten. Hier kannst du es nachlesen >>>.