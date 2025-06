Lotto-Millionär Chico aus Dortmund gesteht: „Habe sehr oft geheult“

Krasse Beichte von Lotto-Millionär Chico! Dass Kürsat Yildirim aus Dortmund seit seinem Zehn-Millionen-Euro-Gewinn im Jahr 2022 ein neues Leben führt, ist hinlänglich bekannt. Und auch, dass er früher eine kriminelle Vergangenheit hatte, sogar im Knast saß und so seinen Eltern und Brüdern viel Kummer bereitete, erzählte der ehemalige Bagger-Fahrer.

Gegenüber dieser Redaktion aber gesteht er etwas, was nur seinem nächsten Kreis bekannt sein dürfte. Denn Lotto-Chico aus der Pottstadt Dortmund ist auch emotional und relativ nah am Wasser gebaut – zumindest in der Vergangenheit, als er eine ganz bestimmte Art von Musik hörte…

Lotto-Millionär Chico aus Dortmund mit traurigem Geständnis

Im Exklusiv-Interview beantwortet er mehrere Fragen seiner Fans – insbesondere die von Türken in Deutschland. Bis heute nämlich bilden Türkeistämmige mit rund 4,3 Millionen Menschen die größte Migrantengruppe in der Bundesrepublik. Lotto-Millionär Chico gehört dazu, ist einer von ihnen und hat entsprechend eine „türkische“ Erziehung genossen – mit enger Bindung an das Land am Bosporus und seiner Kultur.

Auf die Frage nämlich, was seine türkische Lieblingsmusik ist und ob es einen türkischen Sänger oder eine Sängerin gibt, die er besonders mag, kommt es sofort aus Chicos Mund: „Ja, Arabesk!“ Damit ist eine orientalische Musikrichtung gemeint, die von sentimentalen Texten handelt. Oft stehen Themen wie Alltagssorgen, Leid in der Welt und unerfüllte Liebe im Mittelpunkt.

„Habe sehr oft geheult“

In der Türkei entstand diese Musikrichtung in den 1960er Jahren, gilt als eine Mischung aus Volksmusik, arabischer Klänge und westlicher Popmusik. Und augenscheinlich gehört das zur Lieblingsmusik von Lotto-Millionär Chico! „Sänger wie Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Ibrahim Tatlises… diese Lieder! Die liebe ich, das sind emotionale Lieder. Früher habe ich sehr oft bei diesen Liedern geheult.“ Na, bleibt zu hoffen, dass ihm heute nicht mehr so oft zum Weinen zumute sein wird…

