Pietro Lombardi lässt sich Tattoo für Baby Leano stechen – dieses Detail sticht Fans sofort ins Auge

Diese Liebe geht unter die Haut. Bei Instagram präsentiert Pietro Lombardi stolz sein neues Tattoo. Auf seinem Unterarm prangt nun ein großes, schwarzes Motiv, dass er seiner kleinen Familie widmet.

Ein winziges Detail auf seinem Arm lässt die Fans von Pietro Lombardi staunen. In den Kommentaren diskutieren sie eifrig über die Bedeutung des Tintenflecks. Eine Erklärung für das Kunstwerk bleibt bisher aus.

Pietro Lombardi lässt sich Name und Geburtsdatum von Leano tätowieren

Mit Tattoos verschönert Pietro Lombardi seinen Körper bereits seit einigen Jahren. Der Großteil des Oberkörpers ist mittlerweile in schwarze Tinte gehüllt, selbst an seinem Hals hat sich der DSDS-Star tätowieren lassen. Und nun hat der 30-Jährige auch noch einen Platz auf seinem Unterarm verzieren lassen.

Über seinem linken Handgelenk trägt Pietro Lombardi nun den Namen seines sieben Wochen alten Sohnes Leano sowie sein Geburtsdatum. Die Stelle hat der Musiker nicht zufällig gewählt, denn auf seinem rechten Unterarm hat er bereits Alessios Namen und Geburtsdatum verewigt, wie in einem neuen Instagram-Video zu sehen ist. Zusätzlich prangt ein Porträt des Siebenjährigen auf Pietros Arm. Für ein Bild von Leano dürfte der Platz allerdings nicht mehr reichen.

Pietro Lombardi beim Tätowierer: „Ein ‚L‘ für Laura“

Die Fans des Musikers haben hingegen nur Augen für ein kleines Detail über Leanos Namen. Über dem geschwungenen Schriftzug ist ein winziges „L“ zu erkennen. Es wird wohl kaum für Pietros Sohn stehen, schließlich ist sein Name ja schon ausgeschrieben tätowiert worden. „Ich glaube, das steht für links“, scherzt ein Fan in den Kommentaren. Der Großteil der Follower ist sich jedoch sicher: Es ist eine Liebeserklärung an seine Freundin Laura Maria.

Die 27-Jährige ist schließlich Leanos Mutter und seit Juni 2022 wieder mit Pietro Lombardi zusammen. „Ein ‚L‘ für Laura“, heißt es immer wieder in den Kommentaren. Ein anderer Fan staunt: „Wie süß!“