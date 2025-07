Pietro Lombardi bringt Song mit Ballermann-Künstlerin raus – „Mutig“

Er tritt zwar schon länger gelegentlich am Ballermann auf – doch jetzt macht Pietro Lombardi in Sachen Mallorca so richtig ernst! Der Musiker bringt einen eigenen Malle-Hit auf den Markt – und seine Duett-Partnerin ist wahrlich keine Unbekannte…

Pietro Lombardi und Isi Glück machen gemeinsame Sache! Der ehemalige DSDS-Juror und die künftige DSDS-Jurorin sind das neue Traumpaar am Ballermann-Himmel! Der Titel des Songs: „OMG (Ober Malle Geil)“.

Pietro Lombardi: Das sagt Isi Glück über ihren neuen Duett-Partner

„Ich finde es richtig cool und auch mutig, dass Pietro sich an ein für ihn neues Genre traut. Er tritt ja schon lange im ‚Megapark‘ auf, aber einen klassischen Partyschlagersong hat er bisher noch nicht veröffentlicht“, erklärt Isi Glück im Interview mit RTL.

Und mit der 34-Jährigen hat Pietro eine echte Malle-Expertin an seiner Seite. Die Blondine feierte mit Party-Krachern wie zum Beispiel „Oberteil“ (mit Marc Eggers), „Mallearen“ und „Delfin“ bereits Mega-Erfolge, ist am Ballermann kaum noch wegzudenken. Wenn einer weiß, wie das Partyvolk auf der spanischen Insel tickt, dann ist es sie.

Pietro Lombardi: Seine Hit-Partnerin zog sich für den Playboy aus

Erst kürzlich wurde zudem bekannt, dass Isi Glück Mitglied der Jury bei der nächsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird (wir berichteten hier). Nur einige Zeit später zog sich die Musikerin zudem für den Playboy aus (wir berichteten ebenfalls).

Man darf gespannt sein, wie das Lied bei dem knallharten Ballermann-Publikum ankommen wird. Bislang machte Pietro Lombardi eher mit deutscher Pop-Musik auf sich aufmerksam, brachte Hits wie „Cinderella“, „Nur ein Tanz“ oder „Senorita“ heraus.