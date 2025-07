Isi Glück entdeckt TV-Star im Megapark – dann geht alles ganz schnell

Wenn Isi Glück im Megapark auf der Bühne steht, ist im Partytempel der Ausnahmezustand angesagt. Die 34-Jährige ist dafür bekannt, den Feierwütigen mit ihren Hits ordentlich einzuheizen.

Dabei nimmt sich die Ballermann-Künstlerin auch gerne mal Zeit, um mit den Megapark-Besuchern zu sprechen. Auch für ausgefallenen Aktionen, wie Heiratsanträge auf der Bühne, ist die DSDS-Jurorin zu haben. Am Montagabend (14. Juli) hat Isi Glück sich wieder etwas Besonderes einfallen lassen, als sie ein bekanntes Gesicht in der Menge entdeckt.

Isi Glück entdeckt TV-Star im Megapark

Dass sich die ein oder andere TV-Bekanntheit am Ballermann herumtreibt, ist nichts Neues. Besonders die deutschen Reality-Stars gehen gerne mal in Läden wie dem Megapark feiern. Am Montagabend war im VIP-Bereich des Partytempels erneut Star-Alarm.

Christina Grass, die aktuell in der RTL-Show „Prominent getrennt“ zu sehen ist, feierte gemeinsam mit „Goodbye Deutschland“-Star Tamara Gülpen und Lorenz Büffels Ehefrau, Emily Gierten, ihren Geburtstag im Megapark. Beim Auftritt von Isi Glück kam es dann zu einem ganz besonderen Moment für den Reality-Star.

Isi Glück bringt TV-Star zum Strahlen

Die Ballermann-Künstlerin unterbricht ihre Performance kurzerhand, um ihre Bekannte im Publikum zu grüßen. „Christina hat Geburtstag und will, dass wir einmal Happy Birthday für sie singen!“, sagt Isi Glück durch das Mikrofon. Es dauert keine fünf Sekunden, da schmettert der gesamte Megapark ihr ein Geburtstags-Ständchen.

Christina Grass ist sichtlich berührt von der Gesangseinlage und bedankt sich mehrmals bei Isi Glück. Auf Instagram teilt die „Prominent getrennt“-Protagonistin einen kurzen Clip von diesem besonderen Moment, den sie so schnell wohl nicht mehr vergessen wird.