Ikke Hüftgold über Isi Glück: Drei Dinge macht sie besser als Bohlen und Bushido

Isi Glück wird neue Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Eine Nachricht, über die gerade gefühlt ganz Deutschland diskutiert. Wie wird sich die Frau, die sonst den Ballermann zum Beben bringt, sich neben Dieter Bohlen und Rap-Star Bushido schlagen?

Wir haben mit einem gesprochen, der es wissen muss: Ikke Hüftgold.

Du kennst Isi sehr gut, welche Eigenschaften hat sie, die eine DSDS-Jury, bestehend aus Dieter Bohlen und Bushido dringend braucht?

Isi hat das Performance-Gen wie kein anderer in dieser Jury. Wie gehe ich auf die Bühne? Was mache ich mit dem Publikum? Wie animiere ich die Leute, dass sie mitgehen? Da gibt es wahrscheinlich keine bessere Besetzung als Isi. Und sie ist natürlich die Frau in der Mitte von zwei starken Männern, sie wird die ein oder andere Streitigkeit im Keim ersticken können, und für Ruhe sorgen, wenn es zwischen den Männern mal richtig knallt.

Isi Glück wird neue Jurorin bei „DSDS“. Welche drei Tipps gibst du ihr mit auf den Weg?

Ich habe schon viele Tipps in der Vergangenheit verteilt. Auch an Isi in früheren Zeiten. Aber Isi ist so eine unfassbar starke Frau und Künstlerin geworden, sie braucht von mir keine Tipps mehr. Wenn sie bei DSDS so ist, wie sie einfach ist, macht sie alles richtig.

Wie kam es zu dem Job in der DSDS-Jury?

Es gab vor gut einem halben Jahr die Anfrage von RTL. Die Anfrage kam, weil es, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, Personen in Deutschland zu finden, die diesen Jury-Job überhaupt besetzen können. Da war es folgerichtig, an Isi Glück zu denken. Sie ist Performerin, sie ist Künstlerin, ist eine Heldenreise in ihrer Karriere gegangen ist. Dazu bringt sie Sprachgewandtheit mit, ist on top noch hübsch – was braucht eine Jury mehr?

Kannst du dir vorstellen, dass ein Partyschlager DSDS gewinnen kann?

Bei DSDS ist alles möglich. Es gab Gewinner aus den verschiedensten Genres. Oft waren es die Balladenkönige, die gewonnen haben. Aber auch eine Beatrice Egli hat in Sachen Schlager gepunktet. Ich glaube, der Schlager ist mittlerweile so weit vorne. In den Köpfen, in der Gesellschaft. Er ist nicht mehr so verpönt wie vor zehn Jahren, dafür so erfolgreich wie noch nie. Wenn der richtige Künstler oder die richtige Künstlerin mit Partyschlager auftrumpft, kann auch mal jemand gewinnen, der Bock hat, bei uns am Ballermann aufzutreten.

Im vergangenen Jahr wurde auch Mia-Julia als potenzielles Jury-Mitglied in den Medien gehandelt. Warum ist Isi die bessere Wahl?

Das mit Mia Julia ist anscheinend komplett an mir vorbeigegangen. Sie war aber auch nie Thema beim Sender. RTL ist ein Familiensender, DSDS ist eine anspruchsvolle Sendung und dann braucht es auch anspruchsvolle Jury-Mitglieder. Ich glaube, es gibt da keine bessere Wahl als Isi Glück.