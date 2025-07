Invasion im Urlaub: Plötzlich ist alles rot – Reisende müssen flüchten

Sommer, Sonne, Hitze – zahlreiche Urlauber tummeln sich am Strand eines beliebten Küstenortes in England. Doch nicht alles ist so rosig, wie es scheint: Zunächst wurde das Land von mehreren Hitzewellen mit glühenden Temperaturen und ausgedörrter Landschaft getroffen, nun bringt das Wetter eine weitere Überraschung mit sich.

Eine Invasion von schillernd roten Tieren mit schwarzen Punkten sorgt jetzt für Panik unter den Strandbesuchern …

Marienkäfer-Invasion im Urlaub: Urlauber flüchten in ihre Autos

In Social-Media-Videos sieht man: Rote Käfer, wohin das Auge blickt! Sie krabbeln über Sonnenliegen, Autos und Urlaub-Fans – besonders an den Stränden rund um Weston-super-Mare in England. Sonnenanbeter flüchten panisch, manche klettern in ihre Autos, während draußen die Käfer in Wellen über den Sand ziehen.

Ein Restaurant wurde ebenfalls zum Hotspot – allerdings nicht nur für Touristen, sondern für unzählige Marienkäfer. Sie landeten auf Tischen, in Getränken und sogar auf Tellern. Und nicht nur der Westen Englands ist betroffen. Aus dem Südosten berichten Bewohner von „Millionen“ Marienkäfern, die sich an den Küsten versammeln – auf der Suche nach Nahrung.

++ Touristen kehren aus Urlaub zurück – beim Zoll folgt das böse Erwachen ++

Selbst beim Cricketspiel blieb man nicht verschont: Englands drittes Testspiel gegen Indien musste laut „thesun“ unterbrochen werden – der Grund? Die Marienkäfer! Englands Vizekapitän Ollie Pope sagte dazu nur staunend: „So etwas habe ich noch nie gesehen, nein.“

Doch warum gibt es so viele Käfer? Grund dafür sind – wie so oft – das Wetter und die Blattläuse: Viel Wärme bedeutet in der Regel auch viele Blattläuse, die wiederum viel Futter für die Marienkäfer darstellen. Laut Dr. Peter Brown, Ökologie-Experte an der Anglia Ruskin University, führt dies zu einem Naturphänomen, das zuletzt im Hitzesommer 1976 beobachtet wurde.

Schlimmste Plage seit 1976

So betont er: „1976 gab es viele Siebenpunkt-Marienkäfer an den Stränden, die auf der Suche nach Nahrung waren, und die Leute dachten, es handele sich um eine Invasion. Das war jedoch nicht der Fall, da sie in Großbritannien heimisch sind.“ Und wie viele Marienkäfer sind es diesmal? Laut der British Entomological and Natural History Society: über 23 Milliarden – allein an den Küsten im Süden und Osten Englands.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Kein Wunder, dass die vielen kleinen Tierchen nicht nur am Strand, sondern auch im Netz für Wirbel sorgten. So äußerte sich eine Userin unter einem TikTok-Video: „Einer meiner schlimmsten Alpträume.“

Andere User hingegen nehmen die Situation mit einem gewissen Hauch von Ironie. So kommentiert ein TikTok-Nutzer: „Ich lach mich kaputt. Menschen flüchten vor Marienkäfern.“ Ein anderer fügt hinzu: „Zum Glück sind es keine Wespen. Marienkäfer sind doch niedlich.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Also: Wer demnächst Urlaub in England macht – Sonnencreme nicht vergessen… und vielleicht ein kleines Handtuch extra, um sich den einen oder anderen Käfer vom Gesicht zu wischen.