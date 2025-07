Neue Jurorin! Hier erfährt Isi Glück von ihrer DSDS-Teilnahme

Neues Jahr, neues Glück? Auf Partysängerin Isi Glück könnte der Spruch wahrlich zutreffen. Denn die Mallorca-Erfahrene ist das neue Gesicht neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury.

Und auch Rapper Bushido darf sich über einen der begehrten Plätze an der Seite des Poptitans freuen. Für Isi Glück ist der neue TV-Job ein echter Hammer. Wie genau sie auf die Zusage reagierte, können ihre Fans jetzt direkt im Netz sehen. Denn dort hat die 34-Jährige ein Video von genau diesem Moment hochgeladen.

DSDS-Jurorin: Isi Glück erfährt vor laufender Kamera davon

Ihr Auftrag zuvor lautete: Sich eine Augenmaske aufzusetzen und beschriftete Blätter in die Kamera zu halten. Sie selbst wusste nicht, was darauf zu lesen war – ihre Instagram-Fans konnten also noch vor ihr erfahren, dass Isi Glück bei DSDS dabei ist:

„Ich – Isi Glück – sitze – in der – nächsten – DSDS Jury“ steht auf den Zetteln geschrieben, die Isi nach und nach vor die Linse hält. Als die Sängerin dann selbst auf die Zettel guckt, fällt sie fast vom Glauben ab. „Nein! Nein, nein, nein, nein…!“

Und dann wird ihr das Ausmaß bewusst: „Ich war vor ein paar Monaten, ernsthaft, bei einem Gespräch für die DSDS-Jury. Ich hab das abgehakt in meinem Kopf, weil ich dachte, wenn so viel Zeit vergeht, dann kommt da auch nichts mehr. Oh mein Gott, ich kann das jetzt nicht glauben, Dieter, ich komme!“

Für Isi Glück steht eine aufregende Zeit bevor, die sie kaum mehr erwarten kann. Neben das Instagram-Video schreibt die Sängerin: „Ich freue mich auf eine mega spannende Zeit in der kommenden DSDS Jury mit Dieter Bohlen und Bushido.“

Termine für offene DSDS-Castings – du musst schnell sein

Die Casting für die 22. Staffel, die 2026 ausgestrahlt wird, laufen im Juli 2025. In folgenden Städten können Fans und Nachwuchssänger sich bewerben:

12. Juli: Köln (12 bis 18 Uhr) – MMC Studios Köln, Butzweilerstraße 255, 50829 Köln

16. Juli: Nürnberg (14 bis 20 Uhr) – Ramada by Wyndham, Münchener Str. 25, 90478 Nürnberg

17. Juli: München (14 bis 20 Uhr) – Leonardo Royal München, Moosacher Str. 90, 80809 München

18. Juli: Lindau (14 bis 20 Uhr) – Bayerischer Hof Lindau, Bahnhofplatz 2, 88131 Lindau

19. Juli: Mannheim (14 bis 20 Uhr) – NH Hotel Mannheim, Seckenheimer Straße 146, 68165 Mannheim

Was du für die offenen Castings beachten musst, ist, instrumentale Versionen der Songs auf einen USB-Stick zu laden. Eine Begleitung auf einem Instrument ist aber durchaus auch möglich.