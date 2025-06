Pietro Lombardi: Es ist soweit! „Schön, diesen Schritt im Kreis unserer Liebsten zu gehen“

Pietro Lombardi gehört zu den bekanntesten Popstars in Deutschland. 2011 gewann er „Deutschland sucht den Superstar“ und begeistert seitdem Millionen von Fans mit seiner Musik. Doch der Sänger teilt nicht nur seine Karriere, sondern auch private Einblicke, die ihn nahbar und authentisch wirken lassen.

Gemeinsam mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa zieht er mittlerweile zwei Söhne groß und teilt viele berührende Momente mit seinen Instagram-Followern. Am Sonntag steht ein weiterer solcher Meilenstein bevor: die Taufe ihres jüngsten Sohnes. Doch was macht diesen Tag für Pietro Lombardi so besonders?

Pietro Lombardi feiert besonderen Tag

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa feiern am Sonntag einen besonderen Moment in ihrem Leben. Ihr jüngster Sohn Amelio wird im Rahmen einer kirchlichen Zeremonie getauft. Die Eltern fiebern diesem Tag seit Wochen entgegen, wie sie in einem Interview mit der „BILD“-Zeitung verrieten. Beide sind gläubige Katholiken, und ihr Glaube spielt in ihrem Alltag eine wichtige Rolle. Auch Pietros älterer Sohn Alessio aus seiner ersten Ehe sowie der gemeinsame Sohn Leano wurden bereits katholisch getauft.

Pietro Lombardi erklärte die Bedeutung dieses Meilensteins deutlich: „Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment. Sie steht für den Glauben, in dem wir unser Kind aufwachsen lassen möchten – mit Werten wie Nächstenliebe, Zusammenhalt und Vertrauen. Es ist schön, diesen Schritt im Kreis unserer Liebsten zu gehen.“ Diese Werte möchte er bewusst an seine Kinder weitergeben und ihnen damit etwas Fundamentales mit auf den Weg geben.

Pietro Lombardi und sein starker Glaube

Der Glaube hat im Leben von Pietro Lombardi schon immer eine wichtige Rolle gespielt. „Gott war immer eine wichtige Stütze für mich, vor allem in schweren Zeiten“, erklärte er in einem früheren „Bild“-Interview. „Gott hat uns zum Lächeln auf die Welt gebracht und daran versuche ich immer zu denken.“ Diesen Glauben möchte er mit seinen Kindern teilen, um ihnen Halt und Orientierung zu geben. Besonders in schwierigen Situationen schöpfte er selbst viel Kraft aus seiner Verbindung zu Gott.

Die Taufe von Amelio wird für Pietro Lombardi und Laura im privaten Kreis gefeiert. Nur Familie und enge Freunde werden dabei sein, um diesen besonderen Tag zu zelebrieren. Der genaue Ort bleibt geheim, da das Paar den Moment geschützt und abseits der Öffentlichkeit verbringen möchte. „Das ist uns sehr wichtig“, erklärte Pietro Lombardi. Für ihn steht die Familie immer an erster Stelle, und er betont regelmäßig, wie kostbar diese für ihn ist.

Mit ihrer gemeinsamen Zeremonie möchten Pietro und Laura ihrem Sohn einen starken Lebensanker schenken. Die Taufe verbindet religiöse Tradition und persönliche Werte – zwei Dinge, die der Familie viel bedeuten. Es ist ein Moment der Liebe und des Glaubens, der für alle Beteiligten unvergesslich bleiben wird.

