Laura Maria Rypa spricht Klartext – ihre Jungs sollen sich ein Zimmer teilen

Laura Maria Rypa ist eine wahre Größe der Social-Media-Welt. Seit mittlerweile mehr als drei Jahren ist die Influencerin außerdem als Partnerin von „DSDS„-Star Pietro Lombardi bekannt. Gemeinsam haben die Promis zwei Söhne, den kleinen Leano und seinen kleinen Bruder Amelio.

In den vergangenen Monaten haben sich die Turteltauben voll und ganz auf den Bau ihres ersten Eigenheims konzentriert. In ihrer Instagram-Story gibt Laura nun ein Update und versorgt ihre Fans mit dem ein oder anderen privaten Detail.

947.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil von Laura Maria Rypa. Auf ihrem Account teilt die Influencerin Einblicke in ihren Alltag und romantische Bilder mit ihrem Liebsten Pietro. In ihrer Instagram-Story gibt die zweifache Mutter jetzt ein langersehntes Hausbau-Update. Auf dem ersten Foto ist ein Zimmer zu sehen, das in Zukunft wohl als Wohnzimmer genutzt wird.

In der Mitte des Zimmers steht ein riesiger Kamin. Laura kommentiert die Aufnahme mit den Worten: „Schaut mal bitte wie dreckig dieser Kamin ist. Dauert aber etwas, bis man ihn vollständig gereinigt bekommt.“ Das nächste Foto zeigt ein etwas kleineres Zimmer. Im Vordergrund sieht man den kleinen Leano auf dem Boden spielen. Die Influencerin schreibt: „Kinderzimmer von Leano und Amelio!“

+++ Sex-Dilemma! Pietro Lombardi: „An alle Männer, bitte gebt mir Tipps!“ +++

Doch bei dem Anblick dieses Bildes stellt sich einer Followerin von Laura Maria Rypa eine wichtige Frage. Per Privatnachricht fragt der Fan: „Bekommen sie kein getrenntes Zimmer?“ Der Social-Media-Star teilt einen Screenshot dieser Nachricht in seiner Instagram-Story und wendet sich mit ehrlichen Worten an seine Fans.

Söhne teilen sich ein Zimmer

Die 29-Jährige schreibt: „Ich habe jetzt ein paar Nachrichten bekommen, warum die Jungs kein eigenes Zimmer bekommen. Und ganz ehrlich… Wir wohnen ja aktuell noch nicht im Haus, aber auch wenn wir dann einziehen, werden sie sich erstmal ein Zimmer teilen. Amelio ist dann ein Jahr alt, Leano fast drei und ich finde das total schön. Ich habe mir früher auch mit meinen zwei Brüdern ein Zimmer geteilt, sogar zu dritt, und ich habe das geliebt. Klar, später wird jeder seinen eigenen Raum brauchen, aber für den Anfang ist das so doch richtig schön und stärkt die Bindung total.“

Mit ihrer Entscheidung scheint Laura Maria Rypa voll und ganz im Reinen zu sein. Ihr Nachwuchs wird sich in dem neuen Eigenheim garantiert wohl fühlen.