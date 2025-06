Dieter Bohlen und Thomas Anders: Unerwartetes Wiedersehen

Was für eine Überraschung! Dieter Bohlen (71) und Thomas Anders (62), einst das Erfolgsduo von Modern Talking, zeigen sich plötzlich wieder vereint – zumindest virtuell.

In den 80ern stürmten sie mit Hits wie „Cheri Cheri Lady“ und „You’re My Heart, You’re My Soul“ die Charts. Doch seit über 20 Jahren herrscht Funkstille zwischen den beiden. Jetzt sorgt ein kurioses Video für Aufsehen.

Dieter Bohlen und Thomas Anders wieder vereint?

Dieter Bohlen postete am Dienstag (10. Juni) einen Clip auf Instagram. Darin verwandeln sich der DSDS-Juror und Anders mithilfe Künstlicher Intelligenz in Kinder. Ein TikTok-Trend, der jetzt auch die eingefleischten Fans begeistert. Im Hintergrund? Natürlich „You’re My Heart, You’re My Soul“!

Dabei fällt ein Details besonders auf: Thomas Anders trägt eine Goldkette mit dem Namen „Dieter“. Ein vielsagendes Accessoire, das die Fans spekulieren lässt. Bohlen selbst bleibt auf seinem Social-Media-Kanal kommentarlos. Die Fans sind hin und weg.

„Wow, dieses Reel ist wirklich lustig! Kaum zu glauben, dass es schon 22 Jahre her ist, seit die Fans Thomas und dich gemeinsam erleben durften. Doch unsere Liebe und Treue zu euch beiden ist so groß, dass wir noch immer deine Musik hören und zu deinen Konzerten gehen. Fans für immer, lieber Dieter“, schreibt ein treuer Fan. Ein weiterer ergänzt: „Modern Talking 2.0 – liebe es.“

Modern Talking zählt mit über 5,7 Millionen verkauften Platten in Deutschland zu den erfolgreichsten Bands. Gegründet 1983, erlebten Bohlen und Anders einen rasanten Aufstieg. Doch 1987 kam es zum ersten Bruch. 1998 wagten sie ein Comeback mit „Back for Good“, das direkt durch die Decke ging. Doch 2003 war endgültig Schluss, begleitet von öffentlichen Streitereien.

Ob das Video ein Zeichen für ein echtes Comeback ist, bleibt abzuwarten.