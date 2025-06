DSDS: Große Änderungen geplant? Dieter Bohlen sorgt für Rätsel

„Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geht in die neue Runde! Gerade erst liefen die Castings für die brandneue 22. Staffel. Dieter Bohlen und Co. suchten dafür hierzulande in den großen Städten Berlin, Hamburg, Hannover, Essen und Frankfurt nach neuen Talenten, die den Sprung in die Castingshow wagen wollen.

Jetzt deutet der Poptitan auch an, dass es in der kommenden DSDS-Staffel Änderungen geben könnte.

DSDS-Änderungen? Dieter Bohlen spricht in Rätseln

Vergangene Woche ließ es sich Dieter Bohlen im Türkei-Urlaub gutgehen und nahm seine Fans mit auf die Reise. Im Urlaub zeigte er seinen Instagram-Followern seine coole Luxusbleibe. Doch nach dem Urlaub standen schon wieder Termine auf dem Plan. Kaum war der 71-Jährige wieder im trauten Hamburg gelandet, rief auch schon die Arbeit nach ihm.

In seiner Instagram-Story filmte sich Bohlen im Auto vom Flughafen und ließ seine Follower wissen: „Hallo meine Freunde, ich bin wieder in Hamburg gelandet und sause jetzt gerade zu einem Meeting.“

Um was es bei besagtem Meeting ging, verriet der Musikproduzent ebenfalls: „Da geht es darum: Wie machen wir DSDS noch geiler? Da bin ich mal gespannt, da kommen ganz viele Leute.“ Müssen die Verantwortlichen jetzt also mit neuen Ideen um die Ecke kommen, um die Quoten wieder mehr nach oben zu treiben?

DSDS: Quoten-Desaster

Quotentechnisch sah es in Staffel 21 schließlich recht mau aus. Hielt man sich anfangs noch wacker zwischen 1,96 und 1,57 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 7,3 und 8,8 Prozent, lief es in der fortlaufenden Staffel schlechter. Zeitweise sahen nur 1,23 Millionen Zuschauer zu.

Das kann sich 2025 in der 22. Staffel nun ändern – vorausgesetzt, Dieter Bohlen und sein DSDS-Team kommen mit neuen Zuschauer-catchenden Ideen daher.