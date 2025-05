Dieter Bohlen erleidet bitteren Verlust: „Das gibt es nicht mehr“

Was ist denn da los in Tötensen? Das idyllische Örtchen vor den Toren Hamburgs ist um ein Wahrzeichen ärmer. Poptitan Dieter Bohlen (71) ist fassungslos: Das Ortsschild ist verschwunden! Geklaut? Ein schlechter Scherz? Bohlen ist stinksauer.

„Wir haben kein Schild mehr“, verkündet der Musikmogul auf Instagram. Vor einem leeren Metallrahmen stehend, fragt er sich, ob Fans das Schild als skurriles Souvenir mitgenommen haben. „Das gibt’s nicht mehr“, sagt er kopfschüttelnd. Früher wurde das Schild schon von Fans bekritzelt, aber jetzt ist es komplett verschwunden.

Dieter Bohlen schlägt Alarm

Bohlen zu „Bild“: „Das Ortsschild war schon öfter bekritzelt von Fans. Es ist dann ausgetauscht worden, weil es ziemlich schräg aussah. Dann kam ein Neues und das ist jetzt weg. Es steht ja auf meinem Grundstück. Mein Grundstück geht bis ans Ortsende, deshalb sehe ich das immer.“ Aber für Bohlen ist das kein Spaß. Ohne Schild fehlt Tötensen etwas Entscheidendes. „Es ist doof, ohne Ortsschild“, so der Pop-Titan.

In Deutschland werden jährlich laut der ADAC 1,6 Millionen Verkehrsschilder ersetzt. Aber Bohlen will sein Original zurück. Prompt bietet er einen Finderlohn an. „Macht das bitte wieder dran, wenn ihr das gewesen seid. Oder schickt es einfach zurück“, appelliert er an die möglichen Diebe. Und als wäre das nicht genug, setzt er noch einen drauf: „Es gibt Finderlohn!“

Der Clou: Wer das Schild zurückbringt, bekommt nicht nur Dank, sondern auch Konzertkarten und ein Meet and Greet mit Bohlen höchstpersönlich. „Für die ganze Familie“, verspricht er. Eine verlockende Belohnung für alle Fans!

Tötensen ist für Bohlen mehr als nur ein Wohnort. Es ist seine Ruheoase, wo er mit seiner Frau Carina die Natur genießt. „Ich laufe im Monat 150 bis 160 Kilometer“, erzählte er damals stolz gegenüber „Bild“. „Wir haben draußen in Tötensen eine wahnsinnige Luft-Qualität in den Wäldern.“ Kein Wunder, dass er an diesem Ort hängt.