Dieter Bohlen: „Supertalent“-Finale erwischt ihn eiskalt – „Die knallt da runter“

Das große Finale von „Das Supertalent“ (26. April) versprach schon im Vorfeld jede Menge Spektakel – und hält dieses Versprechen mehr als eindrucksvoll! Seit dem 5. April sucht RTL in vier Shows das größte Talent Deutschlands. In der Jury: Bruce Darnell, Ekaterina Leonova, Newcomer Tony Bauer und natürlich Pop-Titan Dieter Bohlen.

Aber ausgerechnet den abgebrühten Chefjuror erwischt es im Finale eiskalt!

Dieter Bohlen kippt aus den Latschen

Schon seit 2007 sorgt „Das Supertalent“ für Aufsehen – mit skurrilen Performances, unglaublichen Talenten und manchmal auch jeder Menge Fremdschäm-Momenten. Aber im Finale wird es richtig ernst. Als Artistin Ashlee Rose Montague ihre Performance startet, scheint noch alles perfekt: Auf Zehenspitzen tänzelt die Profi-Ballerina federleicht über Flaschenhälse, dazwischen begeistert sie mit einer atemberaubenden Luftakrobatik am Reifen. Doch dann der Schockmoment!

Nach einer weiteren geglückten Flaschenüberquerung tritt Ashlee auf ein Podest, verliert plötzlich das Gleichgewicht – und stürzt! Das Publikum hält den Atem an, in der Jury sieht man nur noch entsetzte Gesichter. Und Dieter? Dem rutscht das Herz in die Hose. Fast kippt er vom Jury-Stuhl.

Dieter Bohlen rutscht das Herz in die Hose

Doch Entwarnung: Ashlee landet weich auf einer Matratze. Der Sturz war Teil ihrer Choreografie! Trotzdem – für Sekunden hing der Schock sichtbar in der Luft. „Ich dachte echt, die knallt da runter. Hammer!“, zeigt sich Bohlen erleichtert.

Auch Ekaterina Leonova, selbst Profi-Tänzerin, ist beeindruckt: „Das ist so schwer. Vor allem, nach so einer Luftnummer wieder sicher zu landen. Wahnsinnige Leistung, ich bin total geflasht!“

Wer sich am Ende den Titel „Supertalent 2025“ sichern konnte, wurde in der großen Finalshow am Samstagabend bei RTL entschieden. Die Folge ist auch in der Mediathek des Senders abrufbar.