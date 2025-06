Dieter Bohlen packt über Vermögen aus – „Angst ist immer präsent“

Er ist ein echter Dauerbrenner im deutschen Showgeschäft, ein Hit-Garant seit den 80ern und vor allem: ganz schön reich. Dieter Bohlen (71) hat es geschafft. Ob als Chef-Juror bei „DSDS“, Produzent oder Werbegesicht – der Pop-Titan weiß, wie man Erfolg in bare Münze verwandelt.

Doch wer denkt, Bohlen lehnt sich finanziell längst zurück, irrt gewaltig. In einem aktuellen Interview mit dem YouTube-Kanal „BENU Solutions“ sprach der Musiker überraschend offen über seine Ängste ums Geld und seine Strategie, es zu behalten.

Dieter Bohlen hat Angst um sein Vermögen

Unbestritten ist: Was Dieter Bohlen anpackt, wird „mega.“ Doch trotz Millionen auf dem Konto bleibt das Thema Geld für ihn sensibel, gerade in unsicheren Zeiten: „Die Angst, das zu verlieren, die habe ich jeden Tag.“ Und das beeinflusst auch seine Investitionen. Von Bitcoin etwa hält er sich fern: „Der kann rein theoretisch auf null gehen. Und ich frage mich immer: Was kann ich verlieren?“

Stattdessen setzt Bohlen auf Immobilien. Doch auch von hohen Steuern ist er genervt.

Dieter Bohlen – „Warum soll ich mir das gefallen lassen?“

Denn Bohlen stört sich zunehmend an der Steuerpolitik. Satte 50 Prozent Steuern zahle er schon jetzt und was, wenn noch eine Vermögenssteuer kommt? „Warum soll ich mir das gefallen lassen?“, fragt der Pop-Titan und bringt sogar das Thema Auswandern ins Spiel.

„Die können ihr Unternehmen auch aus Dubai oder der Schweiz leiten. Wenn du in Dubai eine Immobilie hast, kannst du jederzeit da rübergehen“, so der „DSDS“-Juror. Es klingt ganz so, als sei der Rückzug ins steuerfreundlichere Ausland keine völlige Utopie für Bohlen.

Übrigens verriet Bohlen vor kurzem gegenüber der „Bild“, dass auch Partnerin Carina auf gute Investitionen setzt: „Kaum jemand weiß, dass Carina selbst Millionärin ist. Sie hatte schon immer Immobilien, ihr Geld verdient sie durch verschiedene Werbejobs.“