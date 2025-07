Neue DSDS-Jury offiziell: Dieter Bohlen hat dazu eine klare Meinung

RTL sucht auch 2026 den neuen Superstar! Die Jury für die 22. Staffel steht und sorgt für Aufsehen. Neben Dieter Bohlen (71) sitzen nun offiziell Rap-Ikone Bushido (46) und Ballermann-Star Isi Glück (34) am Jurypult, wie der Sender berichtet.

Chefjuror Bohlen freut sich auf die neuen Kollegen. „Bushido und ich werden auf jeden Fall völlig verschiedene Meinungen zu gewissen Musikgenres haben“, sagt er. „Ich höre mir jetzt auch nicht den ganzen Tag harten Rap an. Ich stehe einfach auf große Balladen, auf tolle Melodien und tolle Stimmen. Und dann haben wir mit Isi Glück noch eine erfolgreiche Ballermann-Sängerin in der DSDS-Jury. Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen!”

RTL bestätigt neue DSDS-Jury

Inga Leschek, CCO bei RTL, ist begeistert. „Drei starke Charaktere, drei Welten, eine Jury. Diese besondere Konstellation aus Poptitan, Rap-Credibility und Schlagerliebe trifft zum ersten Mal aufeinander und verspricht frische Impulse und spannende Geschichten”, erklärt sie. Die neue Staffel wird im Frühjahr 2026 bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein.

Bushido, der bereits beim letzten DSDS-Finale auftrat, ist bereit. „DSDS hat Generationen geprägt – wir alle erinnern uns an diese Momente, die ins Herz gegangen sind. (…) Jetzt selbst Teil dieser Jury zu sein, ist für mich mehr als nur Show. Es ist eine Ehre. In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden – Menschen, mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz. Ich hab’ viele begleitet, die heute ihre Träume leben. Jetzt ist es an der Zeit, neuen Talenten den Weg zu zeigen.“

Isi Glück freut sich auf ihre neue Rolle. „Ich hoffe, dass wir einen Superstar finden, der auch nach der Staffel auf Events auftreten und stattfinden wird! Für mich ist es eine große Ehre, zusammen mit Dieter Bohlen und Bushido Deutschlands neuen Superstar suchen zu dürfen. Ich kann es kaum abwarten, bis die Dreharbeiten endlich beginnen. Ich hoffe auf zahlreiche abwechslungsreiche und unterhaltsame Kandidaten und viel gute Laune.”