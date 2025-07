DSDS-Star wagt Neuanfang – „Kann das nicht mehr tragen“

15 Jahre ist es her, dass Mehrzad Marashi die Castingshow DSDS gewonnen hat. Im legendären Finale setzte er sich gegen Menowin Fröhlich durch und stürmte mit seinem Siegersong „Don’t Believe“ die deutschen Singlecharts. Doch wie ging es danach für ihn weiter?

Mehrzad Marashi gründete nach seinem DSDS-Sieg sein eigenes Label und war damit auch durchaus erfolgreich. Doch durch einige Schicksalsschläge ging es für den 44-Jährigen plötzlich bergab. Nun hat er einen Neustart gewagt.

DSDS-Star Mehrzad Marashi erlebt schwere Zeiten

Dieser Abend hat für Mehrzad Marashi alles verändert: Im Finale von DSDS überzeugte er nicht nur die Jury rund um Dieter Bohlen, sondern auch ganz Deutschland und gewann den Titel. Der Musikbranche blieb er auch nach seinem Sieg treu und gründete ein eigenes Label.

+++ auch interessant für dich: Kaum wiederzuerkennen! Bikini-Foto von „DSDS“-Star lässt Fans staunen +++

Doch dann der Schock: Sein Unternehmen geht pleite. In einem Interview mit RTL erklärt der einstige Superstar, dass mehrere Umzüge und auch falsche Geschäftspartner ihn eine Menge Geld gekostet haben. Geld, was am Ende für sein Label gefehlt hat, wie er sagt: „Für mich ist irgendwann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe: Ich kann das nicht mehr tragen und ich gehe daran kaputt.“

DSDS-Bekanntheit wagt Neuanfang

Auch der Tod seiner Mutter vor zwei Jahren zog Mehrzad Marashi in ein emotionales Tief. Er brach unter all der Last zusammen und musste sogar für vier Wochen ins Krankenhaus. Eine Zeit, die ihn bis heute prägt. „Als ich da im Krankenhaus lag und meine Kinder weinend gesehen habe, wie sie sich wirklich Sorgen um mich gemacht haben, hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt: ganz ehrlich, wofür?“, so der 44-Jährige.

+++ auch spannend: Pietro Lombardi findet ernste Worte zur neuen DSDS-Jury +++

Weiter noch: „Materielle Dinge sind schön. Ich habe sehr, sehr viel Geld gehabt. Ich habe aber auch gar nichts in meinem Leben gehabt und ich bin immer irgendwie über die Runden gekommen. Ich definiere mich nicht über das Geld. Ich definiere mich über das Glück, was ich zu Hause mit meiner Familie habe.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Heute hat er der Musikbranche komplett den Rücken gekehrt. Mehrzad Marashi arbeitet in einem Großhandel für Friseurbedarf und vertreibt dort spezielle Produkte für Barber-Shops. Darüber hinaus ist er auch für seine drei Kinder da und genießt das in vollen Zügen.