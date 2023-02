„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauer können nicht mehr hinsehen – „Zum Kotzen“

Jetzt ist es endgültig vorbei. Das „Dschungelcamp 2023“ ist mit dem abschließenden Nachspiel, das RTL am Sonntagabend zur besten Sendezeit ausstrahlte, offiziell beendet. Zugegeben: Das Drama um Iris Klein, Yvonne Wölke und Casanova Peter wird uns sicherlich noch ein wenig begleiten. Doch das „Dschungelcamp“ ist nun Geschichte.

Nicht aber, ohne noch einmal ordentlich vom Leder zu lassen. Da reckte Claudia Effenberg ganz im Stile ihres Mannes den Stinkefinger gen Himmel und Tessa Bergmeier, da diese sie über den Umgang mit diskriminierender Sprache aufklären wollte. Gigi weinte Tränen, weil sein Vater ihm gestand, dass er ihn doch ganz gerne habe und Djamila hat zwar 100.000 Euro mehr auf dem Konto, beim Discounter kauft sie aber dennoch weiterhin ein. Qualität muss ja auch nicht teuer sein.

Dschungelcamp-Zoff eskaliert bei RTL

Allerdings: Das Gekeife und Geschreie, das die gut zweistündige Sendung über anhielt, als hätte RTL es als Dauerbeschallung im Hintergrund angeschaltet, war für manch zarter besaiteten Zuschauer dann doch zu viel. „Verena ist so zum Kotzen“, hieß es da beispielsweise. Oder: „Den Cuttern und Cutterinnen bei RTL gehört der Deutsche Fernsehpreis für ihren megageilen Schnitt im IbeS-Nachspiel. Tagesmotto: Wie eskaliert das Ganze im Studio wohl am schnellsten und heftigsten?“

Während ein anderer fragt: „Ich liebe Konfro, aber das ist mir zu stressig. Was passiert hier?“ Und ein Vierter meckert: „Alles einfach nur todesunangenehm.“ Lediglich eine Dschungelbewohnerin schien sich von all dem Stress nicht anstecken lassen zu wollen.

Jana Urkraft Pallaske hielt sich gekonnt aus den meisten Diskussionen raus, entzog sich sogar dem Streit zwischen Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier, in dem sie sich mitten in der Sendung Kopfhörer in die Ohren steckte. Tja, gewusst wie, muss man da wohl sagen. Oder wie eine Zuschauerin bei Twitter zu der Szene schreibt: „Hat mir meine Therapeutin auch geraten, immer wenn meine Eltern sich in der Öffentlichkeit streiten.“ Wer sich das ganze Drama doch noch einmal vor Augen führen möchte: Alle Dschungelcamp-Folgen gibt es bei RTL Plus.