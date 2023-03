Lotto-Millionär „Chico“: Geheimnis gelüftet – jetzt können es alle sehen

Das Rätsel um einen besonderen Auftritt von Kürsat Yildirim, genannt „Chico“ aus Dortmund ist endgültig gelöst. Der Lotto-Millionär hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Überraschungen gesorgt. Während ihn vor Herbst 2023 außerhalb der Dortmunder Nordstadt noch kaum jemand kannte, hat er es mittlerweile zur Berühmtheit geschafft.

Denn nach seinem Lotto-Jackpot pflegt Kürsat Yildirim ein extravagantes Leben – zeigt sich aber auch immer wieder gönnerhaft gegenüber Bedürftigen und alten Bekannten. Deshalb wollen sich nicht nur zahlreiche TV-Shows mit dem 42-Jährigen schmücken. Jetzt hat er es noch auf eine andere Bühne geschafft.

+++ Lotto-König Chico packt aus – „bildhübsche“ Frau wurde ihm zum Verhängnis +++

Lotto-Millionär „Chico“: Geheimnis gelüftet

Mit dem Ferrari ins RTL-Studio oder Fernsehteams auf der Suche nach einem Penthouse in Dortmund. „Chico“ liebt den großen Auftritt und macht keinen Hehl um seinen neuen Reichtum. Als er im Januar jedoch bei einem Spaziergang mit einem Alligatoren gesichtet wurde, staunten viele seiner Fans Bauklötze.

Im Netz kursierten danach die wildesten Gerüchte. Angeblich hätte sich der Lotto-Glückspilz das Reptil für schlappe 62.000 Euro gegönnt. Dem widersprach der 42-Jährige gegenüber DER WESTEN allerdings vehement. „Chico“ habe das Tier lediglich im Rahmen eines Musikvideos mit Rapper Rapper Ardian Bujupi an der Leine geführt. Der Beweis dazu wurde nun veröffentlicht.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lotto-Millionär „Chico“ taucht in Musikvideo auf

Am vergangenen Freitag (3. März) wurde das Musikvideo zum neuen Song des ehemaligen DSDS-Teilnehmers nun veröffentlicht. Und tatsächlich taucht „Chico“ ab Sekunde 55 mit dem Alligatoren an der Leine auf. Später ist der Lotto-Millionär noch in einigen Ausschnitten an der Seite des Musikers zu sehen.

Mehr Themen:

Sein Gastauftritt sollte sich lohnen. Das Video wurde allein bei Youtube innerhalb von drei Tagen über 150.000 Mal angeschaut.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga