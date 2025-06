Formel 1: Norris-Knall mit Folgen – jetzt können es alle sehen

Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Formel 1 ihren McLaren-Crash bekommt: In Montreal beim Kanada-GP ist es passiert. Lando Norris musste das Rennen nach einem Crash mit Teamkollegen Oscar Piastri vorzeitig beenden.

Für den britischen Formel-1-Superstar ist das aus doppelter Sicht brutal bitter. Zum einen gab es an diesem Wochenende keine Punkte und zum anderen hat es auch große Folgen auf den Titelkampf mit Piastri. Nach dem Rennen kann sie jeder sehen.

Formel 1: Norris und Piastri-Crash beim Kanada-GP

Es war DIE Szene des Rennens! Wenige Runden vor dem Ende eskalierte der Zweikampf zwischen Lando Norris und Oscar Piastri. Die gesamte Formel 1 hat auf diesen Moment nur gewartet. Zu oft gab es in der Vergangenheit Situationen zwischen den beiden McLaren-Piloten, die schon sehr nah an einem Crash waren.

Auch interessant: Formel 1: Aufregung nach Kanada-GP – FIA verkündet Entscheidungen

Dann war es in Kanada der Fall gewesen. Norris kollidierte mit Piastri und musste seinen Wagen abstellen. Sein Teamkollege konnte sich mit dem vierten Platz noch ins Ziel retten, holte damit wichtige Punkte im WM-Kampf.

Für Norris hingegen war das Ausscheiden aus doppelter Sicht frustrierend: Es gab keine Punkte für ihn und für das Team. Bedeutet für die Fahrerwertung mit Piastri, dass er viele Zähler auf seinen Teamkollegen einbüßt.

Gefühltes Aus für WM-Chancen

Mit 176 Punkten liegt Norris nun 22 Zähler hinter seinem führenden Teamkollegen und WM-Rivalen Piastri (198). Auch Max Verstappen (155) und Kanada-Sieger George Russell (136) machten viel Boden gut. Nicht wenige rechnen damit, dass der Unfall das gefühlte Aus für Norris im Kampf um die Formel-1-Meisterschaft war.

Piastri zeigt sich in dieser Saison nämlich konstant sehr stark, macht kaum bis gar keine Fehler und steht zurecht ganz weit vorne. Auch Sky-Experte und Ex-Pilot Nico Rosberg sieht in Piastri den klaren WM-Favoriten: „Er macht das unglaublich solide, hält ein hohes Level. Und der Norris macht die ganze Zeit Fehler. Nach den vergangenen zwei Jahren ist es schon überraschend, aber Piastri ist jetzt der Favorit. In der neuen Situation, wo einfach so viel Druck da ist, ist er einfach stark.“

Mehr Nachrichten für dich:

Allerdings ist die Saison noch sehr lang, es kann viel passieren. Behält Piastri nicht die Nerven, kann Norris sich wieder Hoffnungen machen. Doch ob er sich von solch einem Wochenende schnell wieder erholen kann?