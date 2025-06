Lotto-Spieler aus NRW wird über Nacht zum Millionär – Traum wird wahr

Lotto fasziniert Millionen Menschen Woche für Woche. Die Aussicht, mit ein paar Kreuzen auf dem Tippschein Millionär zu werden, lässt Träume Wirklichkeit werden. Vor allem in NRW sorgt WestLotto immer wieder für Freude und Spannung. Besonders außergewöhnlich wird es jedoch, wenn gleich mehrere Spieler in einer Ziehung groß abräumen.

Genau das geschah bei der Samstagsziehung am 14. Juni, bei der gleich drei Menschen zu Millionären wurden. Auch die Zusatzlotterie SUPER 6 brachte über NRW hinaus beachtliche Gewinne ein.

Großes Glück bei Lotto in NRW

Ein Glückspilz aus dem Kreis Steinfurt hatte das große Los gezogen: Mit sechs richtig getippten Zahlen landete er in der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 und gewann rund drei Millionen Euro. Damit reiht sich der WestLotto-Spieler in die Riege der Millionäre ein.

Der Erfolgsschein wurde in einer WestLotto-Annahmestelle eingereicht – und zeigte in der sechsten Spielreihe die Treffer. Lediglich die Superzahl 8 fehlte, um den Jackpot in der ersten Gewinnklasse zu knacken. Das hielt den Nordrhein-Westfalen jedoch nicht davon ab, ein Vermögen zu gewinnen.

Millionäre über Nacht

Der Gewinner aus NRW blieb allerdings nicht allein: Zwei weitere Spieler – einer aus Baden-Württemberg und einer aus Berlin – schafften es ebenfalls in die zweite Gewinnklasse. Das Preisgeld von über drei Millionen Euro für diese Gewinnstufe wird zu gleichen Teilen aufgeteilt. Jeder der drei Glückspilze kann sich über exakt 1.045.011,40 Euro auf seinem Konto freuen. Lotto in NRW und darüber hinaus brachte diesen Spielern damit einen unvergesslichen Tag voller Jubel.

Auch bei der beliebten Zusatzlotterie SUPER 6 sorgte Lotto in NRW für Highlights. Zwei Tipper aus dem Bundesland knackten die Gewinnstufe für 100.000 Euro. Ein Spieler aus dem Kreis Recklinghausen und ein Glückspilz aus dem Raum Wuppertal sicherten sich die stolze Summe. Damit erfüllten sie auch kleineren Träumen.

WestLotto zeigt damit erneut, wie sehr sich ein gut gesetzter Tipp lohnen kann. Die Samstagsziehung am 14. Juni brachte nicht nur Spannung, sondern auch beeindruckende Gewinnsummen für Glückspilze aus NRW und ganz Deutschland. Lotto in NRW begeistert immer wieder zahlreiche Spieler mit hohen Gewinnen – und macht aus Träumen Realität.

