Wetter in NRW: Nächste Hitzewelle im Anmarsch! „Ziemlich unangenehm“

Das Wetter in NRW könnte in der letzten Zeit verrückter nicht sein. Auf den eher nasskalten Start in den Juni folgte plötzlich eine krasse Hitzewelle, die die trüben Tage schon fast vergessen macht. Bei Temperaturen von knapp 35 Grad schwitzten die Menschen in NRW am vergangenen Wochenende (14. und 15. Juni) aus allen Poren.

Inzwischen hat das Wetter sich ein wenig abgekühlt und der Asphalt auf den Straßen scheint nicht mehr in Flammen zu stehen. Doch kaum ist die erste Hitzewelle vorüber, ist schon die nächste im Anmarsch! Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt, was alles auf uns zukommt.

Wetter in NRW: Nächste Hitzewelle kurz bevor

Der Experte von „wetter.net“ gibt eine Prognose für die kommenden Tage ab: Trotz der gerade eher moderaten Temperaturen steht NRW schon die nächste Hitzewelle bevor. Laut dem europäischen Wettermodell (ECMWF) ist eine direkte Luftströmung aus Nordafrika, die das Mittelmeer überquert, auf dem Weg nach Deutschland. „Das wären eher feuchte und schwüle Luftmassen und dann wäre es direkt auch wieder ziemlich unangenehm“, erklärt Jung.

Das Gute: Trotz der feuchten Luftmassen erwartet uns wenig Regen. „Man sieht, fast in ganz Deutschland kommt sehr wenig bis gar nichts vom Himmel herunter“, erklärt der Diplom-Meteorologe. Bis zum 23. Juni sei mit ein bis drei Liter pro Quadratmeter zu rechnen. Doch wie genau entwickelt sich das Wetter in den nächsten Tagen?

Temperaturen von rund 32 Grad

Der Dienstag (17. Juni) geht nach einem ruhigen Wochenstart moderat weiter. „Das Hoch Yvonne sorgt bei uns in der gesamten Woche eher für eine sehr ruhige, entspannte Wetterlage“, erklärt der Experte. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch (18. Juni) sind in NRW mit rund 26 Grad uns viel Sonnenschein zu rechnen. Am Donnerstag (19. Juni) bleibt es weiterhin sommerlich mit rund 22 Grad, die bis Freitag (20. Juni) auf rund 26 Grad steigen.

Am Samstag (21. Juni) steht laut ECMWF dann die nächste Hitzewelle in den Startlöchern. In NRW rechnet das Modell mit rund 30 Grad und auch der Sonntag (22. Juni) „wird schon deutlich heißer“ mit Temperaturen von circa 32 Grad. Jung warnt vor schwülen und feuchten Luftmassen, die auch bis zum Montag (23. Juni) für „ziemlich unangenehme“ Temperaturen von rund 31 Grad sorgen.

Am Ende merkt der Diplom-Meteorologe allerdings noch eine Unstimmigkeit an. Denn obwohl das ECMWF-Modell für Dienstag (24. Juni) und Mittwoch (25. Juni) extrem hohe Temperaturen von rund 33 Grad ansagt, gibt das GFS-Modell eine andere Prognose ab. Laut GFS sollen die Temperaturen am Dienstag nämlich rapide auf nur rund 17 Grad sinken! Welches Modell letztendlich recht behält, weiß auch der Wetter-Experte nicht, doch die kommenden Tage werden wohl zeigen, wer die Nase vorn haben wird.