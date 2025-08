Camping-Urlaub in Bayern – vor Ort kommt alles anders

Camping ist angesagt wie nie – und das alles idealerweise mit dem Komfort eines Hotelzimmers. „Glamping“, also glamouröses Camping, heißt das Zauberwort. Auch die Wendt-Girls – Mutter Jessica, Tochter Shakira und Oma Marion – wollen den Trend testen. Doch statt ans Meer zu reisen, ist ihr Ziel dieses Mal ein rustikaler 5-Sterne-Campingplatz in Bayern, begleitet von Kameras für das KabelEins-Format „Yes we camp!“

Während auf der Fahrt Richtung Bannwaldsee schon die Stimmung mit Andreas Gabalier ordentlich eingeheizt wird, folgt auf dem Campingplatz dann die Ernüchterung.

Camping-Trio hat hohe Erwartungen

Die Vorfreude bei den Wendt-Girls aus Köln ist groß, die Erwartungen ebenfalls. Schließlich verspricht der Campingplatz in Bayern nicht nur Nähe zum Schloss Neuschwanstein, sondern auch eine Schlagerparty am Abend. „Bis jetzt ist alles sehr schön“, sagt Jess gut gelaunt beim ersten Rundgang.

Das Wetter ist top und übernachtet wird in riesigen Bierfässern. Eine erste Einweisung und Führung bekommen sie vom charmanten Platzwart Bibi. Doch die Idylle bekommt erste Risse, sobald die Tür zum Fass aufgeht.

Camper haben sich Komfort anders vorgestellt

Statt Glamping-Feeling erwartet die drei Camperinnen drinnen eine stickige Sauna. Bei 28 Grad Außentemperatur heizen sich die Holzfässer schnell auf – an Schlaf ist vorerst nicht zu denken. Auch der fehlende Kühlschrank sorgt für Ernüchterung.

„Es sieht schon niedlich aus, aber es ist echt eng“, lautet Jessicas erstes Fazit. Mit vier Metern Länge und zwei Metern Durchmesser bleibt wenig Raum für Glamour – dafür umso mehr fürs Zusammenrücken. Immerhin behält Platzwart Bibi Ruhe, organisiert kurzerhand einen Kühlschrank und verspricht Besserung, sobald die Temperaturen sinken.

Ob sich die Wendt-Girls am Ende doch noch mit dem bayerischen Campingtraum anfreunden können? Das zeigt „Yes we camp!“ auf KabelEins. Die neuen Folgen, die seit dem 15. Juni gezeigt werden, sind auch in der Joyn-Mediathek abrufbar.