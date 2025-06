Unwetter wüten in NRW ++ Video zeigt Tornado ++ Genau HIER entsteht er

Die Meteorologen hatten im Vorfeld vor kräftigen Unwettern in NRW gewarnt – und sollten Recht behalten. Ab Samstagnachmittag (14. Juni) zogen die ersten Gewitter-Fronten von Südwesten her über NRW hinweg.

Im Verlauf des Abends krachte es dann gewaltig. Nach ersten Informationen haben die Unwetter mit Starkregen und Sturmböen besonders in Ostwestfalen gewütet. Videos in den Sozialen Medien zeigen etwa überschwemmte Straßen in Paderborn. Die Feuerwehr musste wegen überschwemmter Straßen und Keller im Akkord arbeiten. Außerdem kursieren im Netz Videos eines mächtigen Tornados.

Die Unwetterfront und mögliche Tornado-Bildung über Paderborn. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Unwetter in NRW! Überschwemmungen und Tornados

Bis zu 50 Liter Regen innerhalb kurzer Zeit, dazu schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Davor hatte der Deutsche Wetterdienst in NRW von Samstag auf Sonntag gewarnt. In Teilen des Landes sollte es genau so kommen.

In Paderborn sollte so viel Wasser vom Himmel kommen, dass die Kanalisation es nicht mehr aufnehmen konnte, wie etwa dieses Video von „Blaulicht Rheinland NRW“ bei „X“ zeigt:

In Altenbeken (Kreis Paderborn) soll sich zudem ein Tornado gebildet haben. Meteorologe Jörg Kachelmann-Wetter teilte auf seinem „X“-Kanal „Kachelmannwetter“ sogar Bilder und Videos des Naturschauspiels:

Wo genau die Aufnahmen entstanden sind und ob jemand zu Schaden gekommen ist, ist zur Stunde unklar.

Nach Angaben der Feuerwehr lief das Notruf-Telefon innerhalb kurzer Zeit heiß. Es habe mindestens 180 Einsätze gegeben. Die Rede war von vollgelaufenen Kellern, herausgehobenen Gullydeckel sowie vollgelaufenen Unterführungen. Auch habe es Stromausfälle in mehreren Häusern gegeben und Autos blieben auf überschwemmten Straßen liegen. Verletzte wurden in der Nacht zunächst nicht gemeldet.

Auch in Detmold kam es zu einigen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und verschlammter Fahrbahnen. (mit dpa)