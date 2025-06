Paderborn geht bei Unwetter unter ++ Hallendach eingestürzt ++ Klinik und Uni geflutet

Dramatische Szenen am Samstagabend (14. Juni) in Paderborn. Eine Unwetter-Zelle hat die Stadt am Rande von NRW heftig getroffen.

Die Feuerwehr Paderborn berichtet von beinahe 200 unwetterbedingten Einsätzen. Alleine konnte die Feuerwehr die Flut an Notrufen nicht stemmen und schlug in der Nacht Unwetter-Alarm.

Unwetter-Alarm in Paderborn

191 Notrufe zwischen 19.30 Uhr und 5 Uhr am Sonntagmorgen. Das Telefon der Leitstelle stand bei der Feuerwehr Paderborn nicht mehr still. Damit die Hauptwachen für mögliche Brandeinsätze besetzt bleiben konnte, kamen in der Nacht die Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk (THW) zum Einsatz.

„Der Großteil der Einsätze beliefen sich auf mit Wasser vollgelaufene Keller, ausgelöste Brandmeldeanlagen sowie Einsätze mit Personen in Zwangslagen“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr Paderborn am Sonntagmorgen (15. Juni) mit.

Ein Auto ist bei unwetterartigen Regenfällen in Paderborn in einer Senke steckengeblieben. Foto: Marc Gruber/tv7news.de/dpa

Einen Einsatz musste der Feuerwehrsprecher besonders hervorheben.

Hallendach in Paderborn eingestürzt

Demnach stürzte ein Hallendach in der Eggertstraße unter der Last extremer Regenmassen teilweise zusammen. Durch den Einsturz wurde zu allem Überfluss die Sprinkleranlage der 5.000 Quadratmeter großen Produktionshalle beschädigt und erzeugte nach Angaben des Feuerwehrsprechers einen erheblichen Sachschaden.

Auch ein Paderborner Krankenhaus wurde geflutet. Die Wassermassen führten nach Angaben der Feuerwehr zu erheblichen Einschränkungen der Aufzugsanlagen. Gleiches gilt für das Universitätsgelände. Hier haben die Wassermassen große Teile des Inventars beschädigt. Die Einsatzlage hat sich seit etwa 5 Uhr beruhigt. Die Beseitigung der Unwetterschäden wird die Feuerwehr allerdings aller Voraussicht nach noch den ganzen Morgen beschäftigen, hieß es. Verletzte soll es trotz eines mutmaßlichen Tornados im Kreis Paderborn (mehr dazu hier >>>) nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben haben.