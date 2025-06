Fans feiern „Inselfieber“ in Oberhausen – andere rechnen ab: „Katastrophal“

„Was war das für ein Abriss?“ Der Auftritt von Mia Julia zum Abschluss vom „Inselfieber“ versetzte die Macher „der größten Mallorca-Party aller Zeiten“ ins Schwärmen und die 35.000 Besucher in Ekstase. Zuvor hatten schon Mickie Krause, Isi Glück, Frenzy und Co. die Party-Meute ins Schwitzen gebracht. Wobei das Wetter mit Temperaturen über 30 Grad einen nicht unerheblichen Anteil daran hatte.

Zum Glück zogen die schweren Unwetter an Oberhausen vorbei (mehr zu Überschwemmungen und einem Tornado in NRW hier >>>), sodass der Party-Stimmung beim „Inselfieber“ eigentlich nichts im Wege stehen sollte. Sollte man zumindest meinen.

„Inselfieber“ lässt Fans ausrasten

Für die Stimmung bei der dritten „Inselfieber“-Ausgabe in Oberhausen fanden die Besucher nur ein Wort: „Mega“. „War wieder mal so geil“, feiert einer von vielen Mallorca-Fans in der Kommentarspalte bei Instagram.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele kündigen jetzt schon an, sich ein Ticket für die Veranstaltung im nächsten Jahr zu sichern. Ein Termin ist dafür auch schon gefunden. Am 13. Juni 2026 heizen die Mallorca-Stars den Fans wieder auf dem Freigelände vor der Rudolf Weber-Arena ein. Zahlreiche Acts hat der Veranstalter direkt am Samstag (14. Juni) bestätigt. Darunter sind:

Mia Julia

Mickie Krause

Julian Sommer

Isi Glück

Marc Eggers

Frenzy

Lorenz Büffel

Rumbombe

DJ Ötzi

Kerstin Ott

Die Vorfreude darauf ist schon jetzt enorm. Doch der ein oder andere Besucher ließ nach dem Event am Samstag seinem Frust freien Lauf.

++ Hitzige Diskussion vor Sterkrader Fronleichnamskirmes – „Solche Aktionen vernichten alles“ ++

„Inselfieber“-Ärger: „Maßlos überfüllt“

„Katastrophale Orga diesmal“, schimpft etwa ein Fan, der nach eigenen Angaben eine halbe Stunde am Einlass sowie eine weitere halbe Stunde für die aus seiner Sicht „unnötigen Token“ zur Bezahlung gewartet habe und ergänzt: „Teilweise kein Bier mehr nach 30 Minuten Anstehen an den Getränkeständen und alles maßlos überfüllt.“

Ein anderer Fan gibt an, mehr als eine Stunde in der Schlange für die Token gewartet zu haben, ohne die an den Getränkeständen nichts ging. „Vielleicht mal mit mehr Personal an den Getränkeständen“, regt ein weiterer Besucher an, der sich ebenfalls über lange Wartezeiten beschwert. Schon im Vorfeld gab es Befürchtungen, dass das Bezahlsystem zu Problemen führen könnte (mehr hier >>>).

Mehr Themen:

Am Veranstalter sind die Beschwerden nicht spurlos vorbeigegangen. Man nehme das ehrliche Feedback dankbar an und werde „dieses auch in unsere Besprechungen aufnehmen, um uns im kommenden Jahr weiter zu verbessern.“ Grundsätzlich sollten die Wartezeiten die Stimmung allerdings nicht verhageln – und das nicht nur auf Seiten der Besucher: „War auch für uns Security eine große Freude. Sehr stimmungsvoll und komme gerne nächstes Jahr privat vorbei.“