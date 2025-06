Hitzige Diskussion vor Sterkrader Fronleichnamskirmes – „Solche Aktionen vernichten alles“

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes wirft ihre Schatten voraus. Das imposante Riesenrad „Bellevue“ steht bereits eine Woche vor Beginn des Volksfestes auf dem Martha-Schneider-Bürger-Platz bereit.

Insgesamt können sich die Besucher der Sterkrader Fronleichnamskirmes über 22 Großkarussells freuen, die ab Mittwoch (18. Juni) die zweieinhalb Kilometer lange Wegstrecke säumen. Auf eine Weltpremiere müssen die Oberhausener dabei allerdings verzichten (mehr dazu hier >>>). Dafür erwartet die Besucher wieder ein besonders Highlight zum Ende der Festtage. Doch das kommt nicht bei allen gut an.

Hitzige Diskussion vor Sterkrader Fronleichnamskirmes

Für viele gilt es als unverzichtbarer Abschluss der Strerkrader Fronleichnamskirmes: das Feuerwerk am letzten Abend des Volksfestes. Doch die Show, mit der sich Schausteller sowie die Stadt Oberhausen als Veranstalterin bei den Besuchern bedanken wollen, ruft schon vorher ein geteiltes Echo hervor.

++ Premiere in Oberhausen: DAS hat es auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes noch nie gegeben ++

Denn Feuerwerke sind in den letzten Jahren aus Umwelt- und Tierschutzgründen immer mehr in die Kritik geraten. So wünscht sich eine Oberhausenerin einen Abschluss der Sterkrader Fronleichnamskirmes ohne Pyrotechnik. „Wozu muss ganz Oberhausen klimaneutral jeden Tag sein, wenn solche Aktionen alles vernichten?“, fragt sie unter einem Kirmes-Post der Stadt Oberhausen bei Facebook. Aus ihrer Sicht sei etwa eine Drohnenshow völlig ausreichend.

++ Paukenschlag vor Rheinkirmes 2025! Traditions-Stand sagt ab – Besucher entsetzt: „Unvorstellbar“ ++

Das sind die 22 Großfahrgeschäfte auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes:

„Riesenrad „Bellevue“

„Shake’n’Roll“

„Raupenbahn“

Autoscooter „Petter“

„Wildwasserbahn“

Achterbahn „Heidi-Coaster“

„Die große Geisterbahn“

„Wendlers Wellenflug“

„Break Dance“

Autoscooter „Diamond“

„Mr. Gravity“

„Excalibur“-Schaukel“

„Hangover-Tower“

„Big Spin“

„Jeckyll & Hyde“

„Hexentanz“

„Skater“

„Take off“

„Pirates Adventure“

„Venezia“

Kinderachterbahn „Willy, der Wurm“

„Projekt 1“

„Unsinn“ oder Tradition auf Sterkrader Fronleichnamskirmes?

Eine Meinung, die nicht von allen Seiten geteilt wird. „Tradition muss bestehen bleiben“, kommentiert etwa ein Besucher voller Vorfreude auf die Pyro-Show. „Dann freu‘ Dich über Unsinn. Und fahr am nächsten Tag bitte in den Park zum Saubermachen“, entgegnet eine andere Oberhausenerin.

Mehr Themen:

Trotz aller Kritik soll das 15-minütige Feuerwerk am Montag (23. Juni) um 23 Uhr stattfinden. Zuletzt hatte das Feuerwerk bei „Rhein in Flammen“ in Bonn für massives Aufsehen gesorgt, nachdem ein Schwan dort verendet war. Hier mehr dazu >>>