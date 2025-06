Paukenschlag vor Rheinkirmes 2025! Traditions-Stand sagt ab – Besucher entsetzt: „Unvorstellbar“

Ganz bittere Pille vor der Rheinkirmes 2025. Ein Traditions-Stand hat kurz vor dem Volksfest auf den Düsseldorfer Rheinwiesen die Reißleine gezogen.

„Noch vor wenigen Jahren hätten wir uns nicht vorstellen können, einmal nicht dabei zu sein“, teilte die Familie Kebben am Mittwoch (11. Juni) mit. Schließlich sei der Stand auf der Rheinkirmes in Düsseldorf mit der „Original Kirmeswurst“ das Flaggschiff der Kirmesaktivitäten im Jahr gewesen. Doch 2025 müsse die größte Kirmes am Rhein ohne die „Kebben Kirmeswurst“ auskommen. Die Gründe dafür tun weh.

Traditions-Stand sagt Rheinkirmes 2025 ab

Ob Bratwurst oder Schaschlik-Spieß – bei der Familie Kebben konnten sich die Kirmes-Besucher in Düsseldorf jahrzehntelang ihr Lieblingsgericht gönnen. Doch damit ist dieses Jahr Schluss.

++ Herbe Enttäuschung vor Rheinkirmes 2025 – nicht schon wieder! ++

In einem emotionalen Facebook-Post nennt die Betreiber-Familie dafür die Gründe. Zum einen sei ein großer Teil des langjährigen Personals in diesem Jahr aus unterschiedlichen Gründen ausgefallen. Zudem sei Kebben im letzten Jahr ein neuer Standplatz zugewiesen worden, der vielen Stammkunden nicht gefallen habe.

Auf die Kebben-Bratwurst müssen Besucher der Rheinkirmes 2025 verzichten. (Archivbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/Lars Heidrich

„Manche haben uns gar nicht erst gefunden“, heißt es. Und dann geht es natürlich auch noch um das liebe Geld: „Die gestiegenen Standplatzkosten führten dazu, dass die Teilnahme an der Rheinkirmes wirtschaftlich unsicher wurde.“

++ Mega-Hitze in NRW! Diesen Fehler solltest du unbedingt vermeiden ++

Rheinkirmes-Besucher schockiert: „Unvorstellbar“

Die Absage trifft Stammkunden tief ins Mark. „Eine Rheinkirmes ohne Kebben ist auch für mich unvorstellbar, denn damit bin ich groß geworden. Insbesondere euer alter Standort war auch der optimale Treffpunkt um den Kirmesrundgang zu starten, natürlich erst nachdem man sich mit einer Kebben Bratwurst ordentlich gestärkt hat. Ihr werdet uns fehlen – wir wünschen euch alles Gute!“, schreibt einer unter den Facebook-Post.

Mehr Themen:

Weitere Reaktionen:

Rheinkirmes ohne Kebben ist keine Kirmes.

Das ist sehr, sehr schade! Nur bei Euch schmeckt das Schaschlik so mega-lecker. Da freut man sich das ganze Jahr drauf!

Sehr, sehr traurig. Immer mehr Traditionsbetriebe fallen weg.

Das macht mich sprachlos.

Bleibt nur zu hoffen, dass 2026 womöglich mehr Personal zur Verfügung steht und mit dem Veranstalter ein neuer Deal ausgehandelt werden kann.